Börse Frankfurt-Aktienkurs amalphi-Aktie:

2,54 EUR -3,79% (04.11.2020, 08:03)



ISIN amalphi-Aktie:

DE0008131350



WKN amalphi-Aktie:

813135



Ticker-Symbol amalphi-Aktie:

AMI



Kurzprofil amalphi ag:



Die amalphi ag (ISIN: DE0008131350, WKN: 813135, Ticker-Symbol: AMI) wurde 2003 gegründet und ist ein herstellerunabhängiger Spezialanbieter von Multi-Vendor-Garantieverlängerungen für den professionellen IT-Anwender. Das Garantieverlängerungskonzept wird weltweit für Geräte aller namhaften IT-Hersteller angeboten.



amalphi bietet herstellerunabhängigen weltweiten IT-Service für Ihre IT-Infrastruktur an. Die Servicekonzepte sind im Markt etabliert und decken alle bekannten Produkte namhafter Hersteller ab (TPM - Third-Party-Maintenance). Die maßgeschneiderten Wartungs- und Serverkonzepte für eine zuverlässige Serverwartung und IT-Wartung garantieren Kunden langfristige Planbarkeit und spürbare Budgetentlastungen bei erstklassiger Wartungsservice-Qualität - und das schon ab Erstinstallation der Systeme.



Als erfahrener IT-Service-Dienstleister bietet das Unternehmen mittelständischen Unternehmen und Großkonzernen die Serverwartung und Hardwarewartung für jedes Produkt sowie jedes Service Level Agreement (SLA). Qualitativ ist sein Wartungsservice mindestens mit dem der Hersteller gleichzusetzen. Für die Server-Wartung bietet amalphi jedes gewünschte SLA von 5/9 bis 7/24 an. (04.11.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





München (www.aktiencheck.de) - amalphi-Aktienanalyse von Sphene Capital:Peter Thilo Hassler, Aktienanalyst von Sphene Capital, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der amalphi ag (ISIN: DE0008131350, WKN: 813135, Ticker-Symbol: AMI).Anfang der Woche habe amalphi Eckdaten für das erste Halbjahr 2020 bekannt gegeben. Zwar hätten die Konzernumsätze auf EUR 1,232 Mio. (Vj.: EUR 1,094 Mio., +12,7% YoY) gesteigert werden können, bereinigt um den Umsatzanteil der mindmaxx IT, die zum dritten Quartal 2019 erstmals konsolidiert worden sei, hätten die Umsätze jedoch lediglich auf Vorjahresniveau gelegen - und damit unter den Analystenerwartungen. Belastet durch deutlich höhere sonstige betriebliche Aufwendungen infolge der Kosten der im Februar durchgeführten Kapitalerhöhung, habe sich im ersten Halbjahr 2020 ein Nettoverlust in Höhe von EUR -0,627 Mio. nach EUR -0,302 Mio. in H1/2019 ergeben.Da zwar die Vertragsverlängerungsquote Angabe gemäß auf Vorjahresniveau gelegen habe, es jedoch bei einigen Neukundenaufträgen pandemie-bedingt zu Verschiebungen in die zweite Jahreshälfte bzw. in Teilen sogar zu Absagen gekommen sei, sehe der Analysten seine ursprünglichen Gesamtjahresumsatz- und -ergebnisschätzungen für das amalphi-Altgeschäft und mindmaxx IT angesichts der sich nun wieder intensivierenden COVID-19-bedingten Belastungen als nicht mehr erreichbar an. Überdies nehme der Analyst seine Umsatzschätzungen für medondo zurück, nachdem eine erstmalige Konsolidierung nun frühestens ab Anfang Dezember 2020 avisiert werde, und nicht, wie von Hassler bislang unterstellt, zum zweiten Halbjahr erfolgen werde.Infolge der unter seinen Erwartungen liegenden Ertragszahlen nimmt Peter Thilo Hassler, Aktienanalyst von Sphene Capital, sein aus einem DCF-Entity-Modell abgeleitetes Kursziel auf EUR 5,60 von EUR 5,70 je Aktie (Base-Case-Szenario) zurück. Dabei bestätige der Analyst sein "buy"-Rating für die Aktien der amalphi AG. Mittelfristig seien seines Erachtens deutlich höhere Kursziele möglich, wenn die von der Bundesregierung im Zuge der COVID-19-Pandemie erlassenen Lockdown-Maßnahmen aufgehoben würden und damit die Entscheidungswege in Unternehmen auf Vorkrisenbedingungen zurückkehren würden. (Analyse vom 04.11.2020)Börsenplätze amalphi-Aktie: