XETRA-Aktienkurs alstria office REIT-Aktie:

11,775 EUR (17.07.2017)



ISIN alstria office REIT-Aktie:

DE000A0LD2U1



WKN alstria office REIT-Aktie:

A0LD2U



Ticker-Symbol alstria office REIT-Aktie:

AOX



Kurzprofil alstria office REIT-AG:



Die alstria office REIT-AG (ISIN: DE000A0LD2U1, WKN: A0LD2U, Ticker-Symbol: AOX) ist ein intern gemanagter Real Estate Investment Trust (REIT) und ausschließlich auf die Akquisition, den Besitz und die Verwaltung von Bürogebäuden in Deutschland spezialisiert. alstria wurde im Januar 2006 gegründet und im Oktober 2007 in den ersten deutschen REIT umgewandelt. Sitz des Unternehmens ist Hamburg. Das Unternehmen verfügt über ein breit gefächertes Portfolio von Büroimmobilien an attraktiven Standorten in ganz Deutschland. Zum 30. Juni 2015 umfasste das Portfolio von alstria 74 Immobilien mit einer Gesamtmietfläche von ca. 873.000 m² und einem Wert von rund EUR 1,7 Mrd. alstrias Strategie basiert auf einem aktiven Gebäude- und Portfolio-Management sowie dem Erhalt und Ausbau von engen und langfristigen Beziehungen zu Mietern sowie relevanten Entscheidungsträgern. Dadurch schafft alstria dauerhafte und beständige Immobilienwerte. (18.07.2017/ac/a/d)



New York (www.aktiencheck.de) - alstria office REIT-Aktienanalyse von Aktienanalyst Jonathan Kownator von Goldman Sachs:Jonathan Kownator, Aktienanalyst von Goldman Sachs, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Immobilienunternehmens alstria office REIT-AG (ISIN: DE000A0LD2U1, WKN: A0LD2U, Ticker-Symbol: AOX) mit einer Kaufempfehlung in die Bewertung auf.Das Unternehmen sei besonders auf den an Stärke gewinnenden deutschen Büroimmobilienmarkt ausgerichtet, so der Analyst. Die Dividende habe seiner Ansicht nach noch Luft nach oben.Jonathan Kownator, Aktienanalyst von Goldman Sachs, hat die alstria office REIT-Aktie mit dem Rating "buy" und einem Kursziel von 14,50 Euro in die Bewertung aufgenommen. (Analyse vom 05.07.2017)Tradegate-Aktienkurs alstria office REIT-Aktie:11,98 EUR +1,04% (18.07.2017, 08:26)