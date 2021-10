Börsenplätze aifinyo-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs aifinyo-Aktie:

38,80 EUR +8,99% (04.10.2021, 09:38)



XETRA-Aktienkurs aifinyo-Aktie:

38,00 EUR +2,70% (04.10.2021, 12:17)



ISIN aifinyo-Aktie:

DE000A2G8XP9



WKN aifinyo-Aktie:

A2G8XP



Ticker-Symbol aifinyo-Aktie:

EBE



Kurzprofil aifinyo AG:



aifinyo (ISIN: DE000A2G8XP9, WKN: A2G8XP, Ticker-Symbol: EBE) ist der zuverlässige Smart-Finance-Partner für alle Wachstumsunternehmen, Freiberufler*innen und Gründer*innen, die schnell und unkompliziert Liquidität benötigen. Dafür betreibt die Tech-Company eine digitale Plattform für intelligente Finanzierungslösungen in den Bereichen Factoring, Fine­tra­ding, Leasing und Forderungsmanagement. So unterstützt aifinyo Unternehmer*innen ganz konkret in allen Phasen dabei, weiter zu wachsen und erfolgreich zu werden. (04.10.2021/ac/a/nw)



Münster (www.aktiencheck.de) - aifinyo-Aktienanalyse von SMC Research:Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, stuft die Aktie des digitalen Finanzdienstleisters aifinyo AG (ISIN: DE000A2G8XP9, WKN: A2G8XP, Ticker-Symbol: EBE) in einer aktuellen Aktienanalyse nach wie vor mit "speculative buy" ein.Die Aktienanalysten von SMC Research sähen die Ausweitung des finanziellen Spielraums als einen sinnvollen Schritt, um die Marktposition im Bereich der Mittelstandsfinanzierung weiter mit hohem Tempo auszubauen. Das Unternehmen habe in der Coronakrise bewiesen, dass es sehr schnell und flexibel auf sich ändernde Marktbedingungen reagieren könne, was eine rasche Rückkehr auf den dynamischen Expansionspfad ermöglicht habe. Der große Zielmarkt sei trotzdem nur zu einem kleinen Teil erschlossen und biete noch erhebliches Potenzial - auch dadurch, dass die Banken, teilweise krisenbedingt, einen noch restriktiveren Kurs fahren und kleinere Finanzierungsvolumina unterhalb von 1 Mio. Euro oftmals, auch aufgrund kostenintensiver Prozesse, gar nicht anbieten könnten.In ihrem Bewertungsmodell hätten die Aktienanalysten von SMC Research unterstellt, dass die jüngsten Kapitalmaßnahmen eine weitere Wachstumsbeschleunigung ab 2022 ermöglichen würden (wobei sie für die aktuelle Kapitalerhöhung lediglich eine Teilplatzierung angenommen hätten). Hätten die Aktienanalysten bisher für den Zeitraum von 2022 bis 2024 mit einer CAGR von rund 24 Prozent gerechnet, würden sie nun von 27 Prozent ausgehen. Außerdem hätten sie die Investitionen im Beteiligungsbereich (aifinyo Ventures) etwas angehoben.Ihre Margenannahmen hätten die Aktienanalysten von SMC Research hingegen zunächst weitgehend unverändert gelassen, sodass sie weiterhin mit einer deutlichen Verbesserung der EBIT-Marge bis auf 13,2 Prozent im Jahr 2024 kalkulieren würden.Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, sieht damit in Relation zum aktuellen Aktienkurs - und mehr noch zum Angebotspreis der aktuellen Aktienemission - ein substanzielles Kurspotenzial und bekräftigt sein Votum "speculative buy" für die Aktie von aifinyo. (Analyse vom 04.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link