Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

261,95 EUR +0,77% (24.05.2019, 08:45)



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



Kurzprofil adidas Group AG:



adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie mit den Kernmarken adidas und Reebok. Das Unternehmen mit Sitz in Herzogenaurach beschäftigt knapp 57.000 Mitarbeiter weltweit und generierte im Jahr 2017 einen Umsatz von rund 21 Milliarden Euro. (24.05.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





München (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse der Bank Vontobel Europe AG:Europas größter Sportkonzern adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) sieht sich zurzeit unter Druck gesetzt, allerdings handelt es sich hierbei eher um ein Luxusproblem, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.Die dreifach gestreiften Waren des DAX-Konzerns aus Herzogenaurach kämen gut an und seien so gefragt wie noch nie. adidas-Chef, Kasper Rorsted, könne gar nicht so viel liefern, wie von den Kunden erwünscht. Anfang März habe Rorsted bereits davor gewarnt, dass Engpässe in der hauseigenen Bekleidungsproduktion das diesjährige Umsatzwachstum um möglicherweise ein bis zwei Prozent verringern könnten, was insgesamt in etwa EUR 200 Mio. bis EUR 400 Mio. entspreche. Dennoch sei diese Baustelle bei adidas eher als ein "positives" Problem anzusehen. Gerade im letzten Jahr habe der deutsche Sportartikelhersteller die operative Marge und den Gewinn deutlich erhöhen können. Auch die Aktionäre hätten etwas zu feiern gehabt - die Dividende sei um 29 Prozent zum Vorjahresausschuss auf zuletzt EUR 3,35 pro Aktie gestiegen.Die adidas-Aktie notiere aktuell bei EUR 262,40 (22.05.2019). Das 52-Wochenhoch habe bei EUR 262,40 gelegen (22.05.2019), das 52-Wochentief bei EUR 178,15 (27.12.2018). Bei Bloomberg setzen 16 Analysten die Aktie auf "buy", 20 Analysten auf "hold" und drei Analysten auf "sell", so die Bank Vontobel Europe AG. (Analyse vom 23.05.2019)Börsenplätze adidas-Aktie:Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:259,80 EUR -1,24% (23.05.2019, 17:35)