Kurzprofil adidas Group AG:



adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie mit den Kernmarken adidas und Reebok. Das Unternehmen mit Sitz in Herzogenaurach beschäftigt über 59.000 Mitarbeiter weltweit und hat im Jahr 2019 über 1,1 Mrd. Sport- und Sportlifestyle-Artikel mit unabhängigen Herstellern weltweit produziert und einen Umsatz von 23,640 Mrd. Euro generiert. (08.07.2021/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - adidas: Weg nach oben frei geräumt - AktienanalyseImmer wieder war die adidas-Aktie (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) in den vergangenen Monaten an der 300-Euro-Marke gescheitert, jetzt ist der Ausbruch geschafft, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Für den entscheidenden Schub habe die Nachricht gesorgt, dass der Konzern bis Ende des Jahres eigene Aktien im Wert von bis zu 550 Mio. Euro zurückkaufen wolle. Der Großteil der Papiere solle im Anschluss eingezogen werden, habe adidas mitgeteilt. Das Rückkaufprogramm sei Teil der neuen Strategie "Own The Game". Dabei wolle adidas unter anderem die Profitabilität bis 2025 deutlich steigern. 30 bis 50 Prozent des Gewinns aus dem fortgeführten Geschäft wolle das Unternehmen als Dividende ausschütten, dazu seien Aktienrückkäufe geplant. Insgesamt sollten so acht bis neun Mrd. Euro an die Anteilseigner weitergereicht werden.Gute Branchennachrichten taten ihr Übriges getan: Konkurrent Nike hat ein bärenstarkes Schlussquartal abgeliefert, so die Experten vom "ZertifikateJournal". Die Amerikaner hätten ihren Umsatz auf 12,3 Mrd. Euro fast verdoppeln und damit die Konsensschätzungen um gut 1,3 Mrd. Dollar übertreffen können. Zugleich sei die Gesellschaft in die Gewinnzone zurückgekehrt. Unter dem Strich habe Nike 1,5 Mrd. Dollar verdient. Im Vorjahresquartal habe das Minus bei 790 Mio. Dollar gelegen. Zwar sei eine Übertragung der Wachstumsraten auf die von adidas schwierig, so James Grzinic von Jefferies. Denn die gegenwärtigen Konsensschätzungen für den deutschen Kontrahenten lägen weit unter den von Nike gemeldeten Werten. Gleichwohl belege das Abschneiden des US-Konzerns eine weltweit stark steigende Nachfrage, von der auch adidas profitieren dürfte. (Ausgabe 26/2021)