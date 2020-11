Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

277,20 EUR -1,39% (24.11.2020, 11:06)



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



Kurzprofil adidas Group AG:



adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie mit den Kernmarken adidas und Reebok. Das Unternehmen mit Sitz in Herzogenaurach beschäftigt über 59.000 Mitarbeiter weltweit und hat im Jahr 2019 über 1,1 Mrd. Sport- und Sportlifestyle-Artikel mit unabhängigen Herstellern weltweit produziert und einen Umsatz von 23,640 Mrd. Euro generiert. (24.11.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Sportartikelherstellers adidas Group AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Es würden Nachrichten die Runde machen, dass adidas an einem Verkauf von Reebok letztendlich interessiert sein solle. Man solle die Bank J.P. Morgan Chase beauftragt haben, diesen Prozess jetzt fortzuführen. Insgesamt rechne man damit, dass es etwa 1 Mrd. USD an Erlösen bringen könnte. Es habe sicherlich schon mal einen besseren Zeitpunkt gegeben, um diesen Teilbereich abzustoßen, so der Aktienprofi. Jetzt ist es abzuwarten, wie die Anleger darauf reagieren, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV" zur adidas-Aktie. (Analyse vom 24.11.2020)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze adidas-Aktie:Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:276,80 EUR -1,14% (24.11.2020, 10:51)