Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

291,60 EUR -0,26% (17.06.2021, 08:27)



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADS



NASDAQ OTC-Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



Kurzprofil adidas AG:



adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie mit den Kernmarken adidas und Reebok. Das Unternehmen mit Sitz in Herzogenaurach beschäftigt über 59.000 Mitarbeiter weltweit und hat im Jahr 2019 über 1,1 Mrd. Sport- und Sportlifestyle-Artikel mit unabhängigen Herstellern weltweit produziert und einen Umsatz von 23,640 Mrd. Euro generiert. (17.06.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - adidas-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Sportartikelherstellers adidas Group AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) charttechnisch unter die Lupe.Hohe Zeitebenen würden Anlegern oftmals einen zusätzlichen Erkenntnisgewinn bringen, der aufgrund des verstärkten "Marktrauschens" im kurzfristigen Bereich regelmäßig verloren gehe. Die adidas-Aktie liefere derzeit ein Lehrbuchbeispiel für diese These. Darüber hinaus zähle das Papier zu der seltener werdenden Spezies, welche ihre Verlaufshochs von Anfang 2020 (317,45 EUR) bisher nicht wieder erreicht habe. Stattdessen bewege sich der Sportartikelhersteller seit Monaten in einer Tradingrange zwischen rund 250 EUR und gut 300 EUR. Gelinge der Ausbruch aus der beschriebenen Schiebezone nach oben, entstehe ein starkes, prozyklisches Investmentkaufsignal. Aus der Höhe des Konsolidierungsmusters ergebe sich ein kalkulatorisches Anschlusspotential von gut 50 EUR, sodass im Erfolgsfall neue Rekordstände jenseits des o. g. Hochs vom Januar 2020 realistisch erscheinen würden. Die 138,2%-Fibonacci-Projektion des 2020-Rückschlags biete sogar Raum bis 376,76 EUR, ehe die Parallele zum Basisaufwärtstrend seit 2008 (akt. bei 392,89 EUR) in Schlagdistanz rücke. Eine Absicherung auf Basis des 2019er-Hochs bei 296,75 EUR gewährleiste im Ausbruchsfall ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 17.06.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:293,35 EUR +0,12% (17.06.2021, 17:35)