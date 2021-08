Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:

322,35 EUR -4,13% (05.08.2021, 09:15)



Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

322,00 EUR -4,18% (05.08.2021, 09:29)



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADS



NASDAQ OTC-Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



Kurzprofil adidas AG:



adidas' (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) Wurzeln liegen in Deutschland, doch man ist ein durch und durch globales Unternehmen. adidas beschäftigt weltweit über 62.000 Menschen. In der globalen Unternehmenszentrale in Herzogenaurach setzen sich die Teams von adidas aus über 100 verschiedenen Nationen zusammen. Allein schon diese Zahlen zeigen, dass adidas ein sehr großes und facettenreiches Unternehmen ist. Nichtsdestotrotz setzt man auf einfache, schlanke und schnelle Prozesse. (05.08.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Christian Hinterwallner, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Sportartikelherstellers adidas Group AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) unter die Lupe.Der Herzogenauracher Sportartikelriese habe im zweiten Quartal 2021 seinen Umsatz, trotz verlängerter Lockdownmaßnahmen in Asien-Pazifik, währungsbereinigt um 55% auf EUR 5,08 Mrd. (Konsens: EUR 4,97 Mrd.) steigern können. Mit einem Plus von 230% sei der größte Umsatzanstieg in Lateinamerika erzielt worden. Aber auch die währungsbereinigten Umsätze in EMEA (+99%) und in Nordamerika (+87%) hätten die Gesamterlöse getrieben. Selbst im Lockdowngeprägten Asien-Pazifik habe ein Umsatzzuwachs von 66% verzeichnet werden können. Der Gewinn aus fortgeführten Geschäftsbereichen des Unternehmens sei um mehr als EUR 600 Mio. auf EUR 387 Mio. gestiegen, im Vergleich zu EUR -243 Mio. im Vorjahr. Das unverwässerte Ergebnis je Aktie aus fortgeführten Geschäftsbereichen habe bei EUR 1,93 (Konsens: 1,46 EUR) gelegen. Der operative Gewinn habe auf EUR 543 Mio. von EUR -263 Mio. im Vorjahr zugelegt.Das Management habe nach den starken Zahlen und aufgrund der stärker als erwarteten Produktnachfrage ebenso seinen Ausblick teilweise wieder nach oben angepasst und rechne nun mit einem währungsbereinigten Umsatzanstieg von bis zu 20% (zuvor: hohen Zehnprozentbereich), aufgrund von einem Umsatzanstieg im hohen zweistelligen Bereich in so gut wie allen Marktsegmenten. Aus fortgeführten Geschäften erwarte man nun einen Gewinn im Ausmaß von EUR 1,4 Mrd. bis EUR 1,5 Mrd. (zuvor: EUR 1,25 Mrd. bis 1,45 Mrd.), bei einer operativen Marge zwischen 9,5% und 10%.Die letzte Empfehlung zur Aktie von adidas lautete "Kauf", so Christian Hinterwallner, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 05.08.2021)Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity Börsenplätze adidas-Aktie: