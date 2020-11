Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:

adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie mit den Kernmarken adidas und Reebok. Das Unternehmen mit Sitz in Herzogenaurach beschäftigt über 59.000 Mitarbeiter weltweit und hat im Jahr 2019 über 1,1 Mrd. Sport- und Sportlifestyle-Artikel mit unabhängigen Herstellern weltweit produziert und einen Umsatz von 23,640 Mrd. Euro generiert. (10.11.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Sportartikelherstellers adidas Group AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) unter die Lupe.Der Herzogenauracher Konzern habe sich im dritten Quartal kräftig erholt. Wegen der Auswirkungen der Corona-Krise seien Umsatz und Ergebnis aber deutlich hinter dem Vorjahr zurückgeblieben, habe adidas am Dienstag bekannt gegeben. Für das vierte Quartal rechne der Sportartikelhersteller wegen der anhaltenden Unsicherheit mit weiterem Druck auf das Geschäft.Die Zahlen für das dritte Quartal seien den Umständen entsprechend gut und auch der Ausblick gehe in Ordnung. Dass die adidas-Aktie dennoch verliere, liege an Gewinnmitnahmen nach dem starken Anstieg vom Montag. "Der Aktionär" halte an seiner Kaufempfehlung für adidas fest. Das Unternehmen werde massiv vom gestiegenen Gesundheitsbewusstsein der Menschen als Folge der Corona-Krise profitieren. Das Kursziel laute 320 Euro, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.11.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze adidas-Aktie: