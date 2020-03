Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Sportartikelherstellers adidas Group AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) unter die Lupe.Der fränkische Konzern bekomme die Auswirkungen des Coronavirus immer stärker zu spüren. Da sich das Virus immer weiter ausbreite, sei auch die Unsicherheit über die weitere Entwicklung am Markt groß. Die adidas-Aktie breche auch am Donnerstag ein, verliere knapp 6%. "Wenn sie zwei Wochen in ihrer Wohnung bleiben müssen, kaufen sie eher Milch und Seife anstatt Laufschuhe", habe adidas-Vorstandschef Kasper Rorsted bei der virtuellen Bilanzpressekonferenz die Situation beschrieben. Vor allem das lukrative China-Geschäft leide.Seit Ende Februar verzeichne das Unternehmen zwar eine leichte Erholung, da Läden und Lagerhäuser langsam wieder öffnen würden. Für das erste Quartal erwarte der deutsche Sportartikelkonzern in China allerdings einen um bis zu 1 Mrd. Euro niedrigeren Umsatz als im Vorjahr.Seit dem Rekordhoch bei 316,85 Euro habe die adidas-Aktie nun 40% verloren. Normalerweise sollte damit ein "verlorenes Jahr 2020" im Aktienkurs eingepreist sein. Doch an der Börse gehe es mittlerweile nicht mehr normal zu. Es herrsche Panik, weswegen weitere Tiefs wahrscheinlich seien. Vor einem Neueinstieg sollte daher eine allgemeine Kursberuhigung abgewartet werden, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze adidas-Aktie: