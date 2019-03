Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:

215,10 EUR +0,56% (28.03.2019, 17:15)



Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

214,80 EUR +0,33% (28.03.2019, 17:14)



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



Kurzprofil adidas Group AG:



Die Wurzeln von adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) liegen in Deutschland, doch adidas ist ein durch und durch globales Unternehmen. Rund um die Welt hat adidas über 57.000 Mitarbeiter. Allein in der Unternehmenszentrale in Herzogenaurach, die "World of Sports", arbeiten Kollegen und Kolleginnen aus mehr als 100 Ländern zusammen. adidas produziert über 900 Mio. Sport- und Sportlifestyle-Artikel pro Jahr mit unabhängigen Herstellern weltweit und hat 2018 einen Umsatz von 21,915 Mrd. Euro generiert. (28.03.2019/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - adidas: Rücksetzer wieder aufgeholt - Aktienanalyseadidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) hat seinen Umsatz dank der Fußball-WM und guter Geschäfte in Nordamerika und China im Jahr 2018 währungsbereinigt um acht Prozent auf 21,9 Mrd. Euro gesteigert und damit eine Bestmarke gesetzt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Das Betriebsergebnis habe um 14 Prozent auf 2,37 Mrd. Euro zugelegt, der Nettogewinn aus dem fortgeführten Geschäft sogar um 20 Prozent auf rund 1,71 Mrd. Euro. "Das war mit Abstand das beste Jahr in der Geschichte von adidas", so Vorstandschef Kasper Rorsted. Die Dividende solle deshalb auf 3,35 Euro je Aktie steigen, nach 2,60 Euro im vergangenen Jahr - eine satte Steigerung von 29 Prozent. Ferner habe adidas angekündigt, 2019 weitere Aktien im Wert von 800 Mio. Euro zurückzukaufen (Vorjahr: 1,0 Mrd. Euro).Eigentlich gute Nachrichten. Die adidas-Aktie sei zunächst dennoch gen Süden gedreht. Denn die Steigerungsraten würden sich Rorsted zufolge 2019 nicht fortschreiben lassen. So solle der Umsatz währungsbereinigt um fünf bis acht Prozent, der Gewinn aus fortgeführtem Geschäft um zehn bis 14 Prozent zulegen. Schuld daran seien nicht etwa die Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China, sondern ausgerechnet Produktionsengpässe. Vor allem in Nordamerika sei die Nachfrage nach Sportkleidung im mittleren Preissegment sei so hoch, dass sie zumindest in der ersten Jahreshälfte "nicht sofort vollständig bedient werden" könne. Ohne die Nachschubprobleme wären ein bis zwei Prozentpunkte mehr drin gewesen. Die Enttäuschung darüber habe allerdings nicht lange gewährt.Inzwischen sei der Rücksetzer wieder aufgeholt. Denn eigentlich sollte es sich bei den Lieferschwierigkeiten eher um ein temporäres Problem handeln, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 12/2019)Börsenplätze adidas-Aktie: