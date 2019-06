Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

268,30 EUR -0,68% (21.06.2019, 16:05)



Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:

267,75 EUR -0,56% (21.06.2019, 15:50)



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



Kurzprofil adidas Group AG:



adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie mit den Kernmarken adidas und Reebok. Das Unternehmen mit Sitz in Herzogenaurach beschäftigt knapp 57.000 Mitarbeiter weltweit und generierte im Jahr 2017 einen Umsatz von rund 21 Milliarden Euro. (21.06.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die adidas-Aktie (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) unter die Lupe.Die adidas-Tochter Reebok gelte als Problemfall. Seit Jahren bleibe das US-Unternehmen hinter den Erwartungen. Nun melde Basketball-Legende Shaquille O'Neal Interesse an der Marke an. O'Neal habe den deutschen Sportartikelherstellers wegen Reebok scharf kritisiert. Die Herzogenauracher hätten die US-Tochter soweit vernachlässigt, dass die "fast verschwunden" sei. adidas-Chef Kaspar Rorsted habe jedoch gesagt, er wolle an der Marke Reebok festhalten. Sie ermögliche adidas auf dem Fitnessmarkt wichtige Wachstumspotenziale. Außerdem sei Reebok 2018 in die Gewinnzone zurückgekehrt.Insgesamt falle die Bilanz von Reebok unter dem Dach von adidas sehr schwach aus. Obwohl es immer mal wieder Hoffnungsschimmer gegeben habe, habe Reebok in den vergangenen Jahren nie wirklich seinen Platz im hart umkämpften Sportartikelmarkt gefunden. Sollte O'Neal ein gutes Angebot machen, sollte es Rorsted annehmen. Dann könnte der fränkische Konzern seine ganze Kraft nutzen, um seine Top-Marke mit den drei Streifen noch stärker zu machen. Das Kursziel für die adidas-Aktie laute 300 Euro, der Stopp sollte bei 215 Euro platziert werden, so Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.06.2019)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze adidas-Aktie: