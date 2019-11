Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:

Kurzprofil adidas Group AG:



adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie mit den Kernmarken adidas und Reebok. Das Unternehmen mit Sitz in Herzogenaurach beschäftigt über 57.000 Mitarbeiter weltweit und generierte im Jahr 2018 einen Umsatz von rund 21,915 Milliarden Euro. (06.11.2019/ac/a/d)



Die Q3-Zahlen hätten beim Umsatz (+9% y/y auf 6,41 Mrd. Euro im Rahmen der Erwartungen gelegen (Analystenprognose: 6,34 Mrd. Euro; Marktkonsens: 6,32 Mrd. Euro), während ergebnisseitig (u.a. EBIT: 897 (Vj.: 901) Mio. Euro) die Analystenprognose (879 Mio. Euro) und der Marktkonsens (877 Mio. Euro) geschlagen worden seien. Auf währungsbereinigter Basis (wb.) habe sich die Umsatzdynamik auf 6% (Q2/2019: +4%; Q1/2019: +4%) y/y beschleunigt.Den Ausblick für 2019 habe adidas bestätigt (u.a. Umsatzanstieg (wb.) von 5% bis 8% (9M 2019: +5%) y/y; EBIT-Marge: 11,3% bis 11,5%). Während der Telefonkonferenz im Anschluss an die Q3-Zahlen sei der Umsatzausblick (wb.) aber konkretisiert worden (rund +6,5% y/y).Lusebrink passe seine EPS-Erwartungen (2019e: unverändert 9,90 Euro; 2020e: 11,34 (alt: 11,65) Euro) teilweise an. Die strategischen Wachstumsbereiche von adidas (E-Commerce; China) würden zwar weiterhin eine dynamische (wb.: zweistellige Umsatzzuwächse), gegenüber den Vorquartalen jedoch nachlassende Umsatzentwicklung zeigen. Positiv seien hingegen neben der Topline-Entwicklung in Nordamerika auch die Rückkehr Europas auf den Wachstumspfad zu werten.