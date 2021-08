Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie mit den Kernmarken adidas und Reebok. Das Unternehmen mit Sitz in Herzogenaurach beschäftigt über 59.000 Mitarbeiter weltweit und hat im Jahr 2019 über 1,1 Mrd. Sport- und Sportlifestyle-Artikel mit unabhängigen Herstellern weltweit produziert und einen Umsatz von 23,640 Mrd. Euro generiert. (05.08.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Sportartikelherstellers adidas Group AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) unter die Lupe.Der Sportartikelhersteller adidas habe nach einem guten zweiten Quartal seine Prognose leicht erhöht. Der Umsatz solle währungsbereinigt um bis zu 20 Prozent steigen, habe das Unternehmen am Donnerstag in Herzogenaurach mitgeteilt. Bislang habe adidas einen Anstieg im hohen Zehn-Prozentbereich in Aussicht gestellt. Auch der Gewinn im fortgeführten Geschäft solle etwas höher ausfallen als geplant: Hier gehe das Unternehmen von 1,4 bis 1,5 Milliarden aus, nach zuvor erwarteten 1,25 bis 1,45 Milliarden Euro.Im zweiten Quartal habe adidas ein starkes Wachstum im Vergleich zum pandemiebedingt schwachen Vorjahr erzielt. So habe der Umsatz um etwas mehr als 50 Prozent auf rund 5,1 Milliarden Euro zugenommen. Alle Regionen hätten dabei zulegen können - mit Ausnahme von China. Der für adidas wichtige Markt habe einen währungsbereinigten Rückgang von 16 Prozent verzeichnet. Der Gewinn aus dem fortgeführten Geschäft habe 387 Millionen Euro betragen, nach einem Verlust von 243 Millionen Euro im Vorjahr. Analysten hätten mit weniger gerechnet."Mit der Rückkehr des Sports auf die große internationale Bühne in diesem Sommer haben wir ein sehr erfolgreiches Quartal abgeliefert. Durch die Stärke unserer Marke und eine höher als erwartete Nachfrage nach unseren Produkten hat sich unsere Umsatz- und Gewinnentwicklung beschleunigt", habe Kasper Rorsted, Vorstandsvorsitzender von adidas, gesagt."In unseren strategischen Wachstumsmärkten EMEA und Nordamerika hat sich der Umsatz nahezu verdoppelt. In unseren wichtigen Kategorien Fußball und Outdoor konnten wir sogar Umsatzzuwächse im dreistelligen Prozentbereich verzeichnen. Der Anteil der Produkte, die zum vollen Preis verkauft wurden, ist beträchtlich gestiegen, was außerordentliche Profitabilitätsverbesserungen zur Folge hatte. Diese Dynamik gibt uns die Zuversicht, unsere Prognose für das Gesamtjahr anzuheben, auch wenn sich unsere Branche weiterhin mit externen Herausforderungen konfrontiert sieht."Anleger, die der "Aktionär"-Empfehlung im März 2020 bei 173,00 Euro gefolgt sind, liegen mittlerweile gut 88 Prozent im Plus. Dabeibleiben. rät Marion Schlegel. (Analyse vom 05.08.2021)Mit Material von dpa-AFX