adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie mit den Kernmarken adidas und Reebok. Das Unternehmen mit Sitz in Herzogenaurach beschäftigt über 59.000 Mitarbeiter weltweit und hat im Jahr 2019 über 1,1 Mrd. Sport- und Sportlifestyle-Artikel mit unabhängigen Herstellern weltweit produziert und einen Umsatz von 23,640 Mrd. Euro generiert. (02.02.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Sportartikelherstellers adidas Group AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) unter die Lupe.Die adidas-Aktie habe 2021 noch nicht überzeugen können. Mit einem Wertverlust von zehn Prozent seit Jahresbeginn zähle das Papier zu einem der größten Verlierer im DAX. Neue Impulse könnten vom bevorstehenden Investorentag am 10. März ausgehen.Aktuell würden dem Sportartikelhersteller nennenswerte Innovationen fehlen. adidas brauche neue und coole Modelle, um bei der jungen Zielgruppe zu punkten. Denn die Konkurrenz schlafe nicht. Zudem steige bald ein neuer Player in den Schuhmarkt ein. Der Yogabekleidungs-Spezialist Lululemon Athletica plane für Anfang 2020 die Einführung einer eigenen Schuh-Kollektion.Der Druck auf CEO Kasper Rorsted wachse also, die Produktseite zu stärken. Auf Dauer werde es nicht ausreichen, sich auf die alten Modelle Stan Smith, Superstar oder NMD auszuruhen. Ein interessanter Ansatz sei hierbei der vollständig recyclingfähige Laufschuh Futurecraft Loop, der noch in diesem Jahr auf den Markt kommen solle.Weitere Impulse würden sich die Analysten der DZ BANK auf dem Investorentag in sechs Wochen erhoffen. In einer gestern veröffentlichten Studie sei das Kursziel von 265 auf 285 Euro erhöht und die Papiere als Halteposition eingestuft worden. Bisher habe es eine Verkaufsempfehlung für die Aktie des Sportartikelherstellers gegeben.Kurzfristig wirke sich aber der verlängerte Lockdown inklusive Geschäftsschließungen negativ auf das operative Geschäft aus, so die DZ BANK. Dementsprechend könnte der Studie zufolge 2021 ein Übergangsjahr werden, ehe danach die Stärken von adidas wieder zum Tragen kommen sollten."Der Aktionär" bleibe für seine laufende Empfehlung vom März (Performance: 60 Prozent) optimistisch. Neue Impulse auf dem bevorstehenden Investorentag könnten für einen Aufwärtstrend im Chart sorgen.Investierte Anleger bleiben geduldig, so Laurenz Föhn von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.02.2021)