adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie mit den Kernmarken adidas und Reebok. Das Unternehmen mit Sitz in Herzogenaurach beschäftigt knapp 57.000 Mitarbeiter weltweit und generierte im Jahr 2017 einen Umsatz von rund 21 Milliarden Euro. (13.06.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die adidas-Aktie (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) unter die Lupe.Aufregung um adidas. Laut Medien habe die belgische Investmentgesellschaft GBL ein Zehntel ihrer 7,5%-igen Beteiligung am deutschen Sportartikelhersteller verkauft. Das entspreche 1,37 Mio. Aktien zu 257,75 Euro, berichte die Nachrichtenagentur Reuters.Im jüngsten Jahresbericht lege sich GBL fest: Die Investmentgesellschaft wolle keinen Vermögenswert halten, der 15 bis 20% des Portfolios übersteigt. Ende März habe adidas 17,5% des GBL-Portfolios ausgemacht. Seit dem Einstieg der Belgier habe sich der Aktienkurs des Herzogenauracher Konzerns knapp verdoppelt. Der Verkauf des Anteils spüle GBL nun 353 Mio. Euro in die Kasse.Indes bleibe das charttechnische Bild der adidas-Aktie sehr erfreulich. Das Papier nähere sich dem Rekordhoch bei 268,35 Euro an. Von sämtlichen bedeutenden Gleitenden Durchschnittslinien sei der DAX-Titel ein gutes Stück entfernt.adidas sei kein Schnäppchen mehr, trotzdem sei das Momentum immer noch stark. Wer bei adidas investiert sei, lasse die Gewinne laufen und setze den Stoppkurs bei 215 Euro. Wer nicht dabei sei, könne auf einen Pullback auf den Aufwärtstrend im Bereich 240 Euro spekulieren, so Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.06.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link