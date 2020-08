Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

Kurzprofil adidas Group AG:



adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie mit den Kernmarken adidas und Reebok. Das Unternehmen mit Sitz in Herzogenaurach beschäftigt über 59.000 Mitarbeiter weltweit und hat im Jahr 2019 über 1,1 Mrd. Sport- und Sportlifestyle-Artikel mit unabhängigen Herstellern weltweit produziert und einen Umsatz von 23,640 Mrd. Euro generiert. (27.08.2020/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - adidas: Licht am Ende des Tunnels - AktienanalyseEs war bereits erwartet worden: Der Corona-Lockdown hat den Sportartikelhersteller adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) im zweiten Quartal tief in die roten Zahlen getrieben, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Bei einem Umsatzeinbruch um 34 Prozent auf 3,58 Mrd. Euro habe der DAX-Konzern unter dem Strich einen Fehlbetrag von 306 Mio. Euro ausgewiesen. Ein Jahr zuvor habe adidas noch 462 Mio. Euro Gewinn geschrieben. Das operative Minus habe bei 333 Mio. Euro gelegen, nach plus 643 Mio. Euro vor Jahresfrist. Aber an der Börse werde ja bekanntlich die Zukunft gehandelt - und die sehe Vorstandschef Kasper Rorsted zufolge inzwischen wieder deutlich besser aus als noch vor wenigen Monaten. "Es war ein herausforderndes Quartal für das Unternehmen, aber wir sehen Licht am Ende des Tunnels", so der Manager anlässlich der Bilanzvorlage. Mittlerweile habe adidas mehr als 90 Prozent seiner Geschäfte wieder öffnen können, die Nachfrage steige. "Dies ist eine solide Grundlage, auf der wir aufbauen können."Der Trend zum Home-Office verstärke die Nachfrage nach legerer Sportkleidung für daheim. "Die Arbeitsumgebung wird sich für immer verändert haben." Der Umsatz solle daher im dritten Quartal nicht mehr so stark einbrechen wie zuletzt. Zudem solle das operative Ergebnis wieder positiv sein. Rorsted erwarte einen Betriebsgewinn zwischen 600 und 700 Mio. Euro. Damit bliebe der Konzern zwar noch deutlich hinter dem Vorjahreswert von 897 Mio. Euro zurück. Gegen- über dem verlustreichen zweiten Quartal wäre das allerdings eine Verbesserung von rund einer Mrd. Euro, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 34/2020)Börsenplätze adidas-Aktie:Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:256,10 EUR -0,47% (27.08.2020, 16:20)