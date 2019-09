Börsenplätze adidas-Aktie:



Kurzprofil adidas Group AG:



Die Wurzeln von adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) liegen in Deutschland, doch adidas ist ein durch und durch globales Unternehmen. Rund um die Welt hat adidas über 57.000 Mitarbeiter. Allein in der Unternehmenszentrale in Herzogenaurach, die "World of Sports", arbeiten Kollegen und Kolleginnen aus mehr als 100 Ländern zusammen. adidas produziert über 900 Mio. Sport- und Sportlifestyle-Artikel pro Jahr mit unabhängigen Herstellern weltweit und hat 2018 einen Umsatz von 21,915 Mrd. Euro generiert. (11.09.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Sportartikelherstellers adidas Group AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) unter die Lupe.So schwer sei es für Privatanleger manchmal gar nicht, den eigenen Aktienbestand zu günstigeren Konditionen aufzustocken als institutionelle Käufer. Bei adidas biete sich gerade eine dieser Gelegenheiten. Um das zu erkennen, reiche ein Blick auf die jüngste Mitteilung des Unternehmens und ein Blick auf den aktuellen Kurs der Aktie.Zuletzt hätten die Anteile des Sportartikelherstellers bei 268,40 Euro notiert. Wer zu diesem Preis seine Position aufbaue oder vergrößere, komme günstiger an die Aktien als adidas selbst. Im Rahmen seines laufenden Aktienrückkaufprogramms habe das Unternehmen diese Woche bekannt gegeben, dass vom 2. bis 6. September insgesamt 78.013 Anteile zu einem Durchschnittskurs von 272,39 erworben worden seien.Freilich habe adidas auch zuvor bereits eigene Aktien zurückgekauft - zu noch günstigeren Preisen. Insgesamt seien seit Januar 2019 durch vom Unternehmen beauftragte Banken im Xetra-Handel bereits mehr als 2,3 Millionen adidas-Anteile erworben worden. Diese würden anschließend vom Markt genommen, wodurch sich die Kennziffern pro Aktie verbessern würden.Treue "Aktionär"-Leser hätten adidas übrigens noch viel günstiger bekommen: Bereits zu Kursen unter 200 sei zum Einstieg geraten worden. Trost für Neueinsteiger: Die Aktie sei eine laufende Empfehlung.Langfristig hält "Der Aktionär" Kurse von mehr als 300 Euro für realistisch. Der aktuelle Rücksetzer bietet zumindest die Chance, eine erste Position etwas unter dem Allzeithoch aufzubauen, so Lars Friedrich. (Analyse vom 11.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link