DER AKTIONÄR bleibt dabei: Der Crash bedeutet für Langfristanleger eine Kaufchance, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.03.2020)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze adidas-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

182,24 EUR +0,14% (23.03.2020, 09:23)



Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:

184,06 EUR -3,89% (23.03.2020, 09:08)



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



Kurzprofil adidas AG:



adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie mit den Kernmarken adidas und Reebok. Das Unternehmen mit Sitz in Herzogenaurach beschäftigt über 59.000 Mitarbeiter weltweit und hat im Jahr 2019 über 1,1 Mrd. Sport- und Sportlifestyle-Artikel mit unabhängigen Herstellern weltweit produziert und einen Umsatz von 23,640 Mrd. Euro generiert. (23.03.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Sportartikelherstellers adidas Group AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) unter die Lupe.Die Anzeichen für eine historisch einmalige Verschiebung von Olympischen Sommerspielen wegen der Coronavirus-Pandemie würden sich mehren. Nachdem das IOC am Sonntag erstmals Gedankenspiele dieser Art zugelassen habe, habe auch Japans Premierminister Shinzo Abe von einer Verschiebung der Sommerspiele in seinem Land gesprochen.Vor dem Parlament in Tokio habe Abe Montag gesagt, dass damit gerechnet werden müsse. Von einer Absage könne aber keine Rede sein. Die endgültige Entscheidung aber liege beim IOC.Kanadas Olympisches Komitee (COC) habe den Druck auf das IOC weiter erhöht und habe als erstes Land bekannt gegeben, dass man in diesem Sommer aufgrund der Corona-Krise auf eine Entsendung von Sportlern verzichten werde.Derzeit seien die Spiele eingeplant für den Zeitraum vom 24. Juli bis 9. August 2020. Eine Verschiebung wäre eine monumentale Entscheidung und ein massiver Eingriff in den komplexen Kalender des Weltsports.Zuletzt habe es bereits pessimistische Stimmen zur Fortsetzung der Fußball-Bundesliga gegeben. Manche Virologen, darunter Christian Drosten aus Berlin, sehe 2020 keine vollen Stadien mehr. Zu hoch sei da die Ansteckungsgefahr für die Fans.Trotz aller Widrigkeiten habe sich adidas-Finanzvorstand Harm Ohlmeyer im Interview mit dem AKTIONÄR zuversichtlich gezeigt: "Ich glaube nicht, dass Corona den Menschen die Lust auf Sport nimmt." Und weiter: "Wir können einen Dip verkraften."Ohlmeyer bringe es auf den Punkt. Die Marke adidas habe 70 zumeist sehr erfolgreiche Jahre hinter sich - Corona werde den Sportartikelhersteller nicht in die Knie zwingen. Sobald die Ausgangssperren aufgehoben seien, werde der Bewegungsdrang vieler Menschen derart groß sein, dass sie sich etwa neue Laufschuhe gönnen würden. Der DAX-Konzern sollte von diesem Nachholeffekt besonders profitieren.