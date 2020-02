Börsenplätze adidas-Aktie:



Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:

290,60 EUR -0,27% (05.02.2020, 15:22)



Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

291,15 EUR -0,63% (05.02.2020, 15:36)



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



Kurzprofil adidas Group AG:



adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie mit den Kernmarken adidas und Reebok. Das Unternehmen mit Sitz in Herzogenaurach beschäftigt über 57.000 Mitarbeiter weltweit und generierte im Jahr 2018 einen Umsatz von rund 21,915 Milliarden Euro. (05.02.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Sportartikelherstellers adidas Group AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) unter die Lupe.Für die adidas-Aktie gehe es am Mittwoch etwas bergab. Grund sei das Coronavirus. Der deutsche Sportartikelhersteller habe am Mittwoch vor den Einflüssen des Virus in China gewarnt. Am Dienstag habe bereits der US-Erzrivale Nike mitgeteilt, dass mit "erheblichen Auswirkungen" auf das China-Geschäft zu rechnen sei.adidas schließe in China wegen des Coronavirus vorübergehend eine beträchtliche Anzahl eigener Läden. Darüber hinaus würden ähnliche Entwicklungen innerhalb des Franchise-Geschäfts beobachtet, heiße es. Das belaste das China-Geschäft. Es sei aber noch zu früh, um die Auswirkungen zu beurteilen.Der fränkische Konzern verweise darauf, dass er die geltenden lokalen Richtlinien der Behörden umsetze. Für den Standort Shanghai bedeute das z.B., dass die Betriebsruhe aufgrund des chinesischen Neujahrsfests bis einschließlich 9. Februar verlängert werde. Für Reisen nach China würden Mitarbeiter zudem bis auf weiteres eine Ausnahmegenehmigung benötigen.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link