Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

149,951 EUR +1,07% (21.02.2017, 10:30)



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



Kurzprofil adidas Group AG:



Die adidas Gruppe (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie und unterhält ein sehr umfassendes Portfolio von Schuhen, Bekleidung und Zubehör für Sport und Lifestyle um die Kernmarken adidas, Reebok, TaylorMade und Reebok-CCM Hockey. Mit 55.000 Mitarbeitern in über 160 Ländern produziert adidas mehr als 778 Mio. Produkte pro Jahr und generiert damit einen Umsatz von rund 17 Mrd. EUR (bezogen auf das Jahr 2015). (21.02.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktie scheint recht üppig bewertet - ChartanalyseDie Aktie von adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) zählte im vergangenen Jahr zu den Höhenfliegern unter den 30 DAX-Werten, so Frank Sterzbach von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Seit dem Spätsommer des vergangenen Jahres aber sei das Papier des Sportartikelherstellers in eine Seitwärtsbewegung übergegangen. Auch aus fundamentaler Sicht scheine das Kurspotenzial nun begrenzt. Mit einem für 2018 geschätzten Gewinnvielfachen von 21,6 scheine die Aktie von adidas schon recht üppig bewertet. Zum Vergleich: Die Aktie des großen Konkurrenten Nike werde derzeit mit einem KGV18e von 18,5 gehandelt.Das Kurshoch des vergangenen Jahres bei 160,30 Euro, welches auch das aktuelle Allzeithoch darstelle, markiere einen bedeutenden Widerstand. Zuvor könnten sich bereits das aktuelle Jahreshoch bei 156,35 Euro und das aktuelle Monatshoch bei 152,40 Euro als zu hohe Hürden erweisen. Nach unten hin würden das aktuelle Jahrestief bei 142,60 Euro, das Dezember-Tief bei 136,75 Euro sowie das Mehrmonatstief von November bei 129,60 Euro als Unterstützungsmarken dienen. Auch die 200-Tage-Linie, welche aktuell bei 141,28 Euro verläuft, könnte unterstützend wirken, so Frank Sterzbach von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 21.02.2017)Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:149,50 EUR +0,74% (21.02.2017, 10:16)