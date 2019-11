Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:

273,25 EUR +0,85% (19.11.2019, 14:09)



Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

273,90 EUR +1,14% (19.11.2019, 14:18)



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



Kurzprofil adidas Group AG:



adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie mit den Kernmarken adidas und Reebok. Das Unternehmen mit Sitz in Herzogenaurach beschäftigt über 57.000 Mitarbeiter weltweit und generierte im Jahr 2018 einen Umsatz von rund 21,915 Milliarden Euro. (19.11.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Sportartikelherstellers adidas Group AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von adidas, zuletzt von den Anlegern gemieden, nehme nun wieder Fahrt auf. Grund sei eine positive Studie von Société Générale. Analyst Antoine Riou sei der Ansicht, der Sportartikelkonzern werde in den kommenden Jahren wieder kräftiger wachsen. Das Kursziel habe Riou in seiner Analyse deutlich angehoben.Laut Riou werde adidas mit seinen Marken und Kooperationen 2020 verstärkt in den Fokus rücken und begeistern. Die Markterwartungen für 2020 erschienen zu niedrig und die Papiere seien attraktiv bewertet, so Riou. Der Experte traue der adidas-Aktie nun 320 Euro zu nach zuvor 287 Euro.Der Kursanstieg in Folge der positiven Studie habe zur Folge, dass die Aktie nun sowohl über der 50- als auch der 100-Tage-Linie notiere. Sollte das Break nachhaltig sein und sich das Sentiment somit weiter verbessern, könnte schon bald die obere Range des Seitwärtstrends im Bereich 288 Euro getestet werden. Ein Ausbruch über diese Schwelle wäre ein bedeutendes Kaufsignal.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze adidas-Aktie: