Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:

184,90 EUR +0,11% (17.11.2017, 10:01)



Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

184,776 EUR -0,35% (17.11.2017, 10:13)



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



Kurzprofil adidas Group AG:



Die adidas Gruppe (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie und unterhält ein sehr umfassendes Portfolio von Schuhen, Bekleidung und Zubehör für Sport und Lifestyle um die Kernmarken adidas, Reebok, TaylorMade und Reebok-CCM Hockey. Mit 60.000 Mitarbeitern in über 160 Ländern produziert adidas mehr als 840 Mio. Produkte pro Jahr und generiert damit einen Umsatz von rund 19 Mrd. EUR (bezogen auf das Jahr 2016). (17.11.2017/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktie: Die Story ist noch nicht vorbei - Dabei bleiben! AktienanalyseAndreas Deutsch, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", rät in einer aktuellen Aktienanalyse bei der Aktie des Sportartikelherstellers adidas Group AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) dabei zu bleiben.Nach den langen Anstiegen der letzten Jahre sehe es bei adidas insgesamt nicht besonders gut aus. Der Chart der adidas-Aktie habe sich nun zwar wieder etwas verbessert. Die adidas-Aktie habe die 200-Tage-Linie getestet, aber jetzt habe sie sich wieder berappelt.Die Erwartungen an adidas seien extrem hoch. Das Wachstum sei nicht mehr ganz so hoch, aber die Marge werde immer stärker. Der Aktienprofi denke, dass die Story noch nicht vorbei sei. Die Marke sei in Amerika und in weiteren Teilen der Welt nach wie vor sehr gefragt.Man kann bei der adidas-Aktie auf jeden Fall dabei bleiben, so Andreas Deutsch, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 16.11.2017)Börsenplätze adidas-Aktie: