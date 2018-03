Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:

Kurzprofil adidas Group AG:



Die adidas Gruppe (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie und unterhält ein sehr umfassendes Portfolio von Schuhen, Bekleidung und Zubehör für Sport und Lifestyle um die Kernmarken adidas, Reebok, TaylorMade und Reebok-CCM Hockey. Mit 60.000 Mitarbeitern in über 160 Ländern produziert adidas mehr als 840 Mio. Produkte pro Jahr und generiert damit einen Umsatz von rund 19 Mrd. EUR (bezogen auf das Jahr 2016). (21.03.2018/ac/a/d)







Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktie: Pullback einkalkulieren und Wendepunkt abpassen! AktienanalyseKurzfristig hat sich das Wertpapier des Sportartikelherstellers adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) im Bereich der Vorwochenhochs festgefahren und könnte trotz des vorausgegangenen Kursschubs einen Pullback zurück auf das Ausbruchsniveau vollziehen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Dies biete aber wiederum hervorragende Long-Chancen auf einem tieferen Kursniveau. Denn in der abgelaufenen Handelswoche habe bereits ein Ausbruch aus dem vorherigen achtmonatigen Abwärtstrend vollzogen werden können, der bislang noch einen hartnäckigen Widerstand dargestellt habe. Aber da sich sehr häufig nach dynamischen Ausbrüchen regelkonforme Kursrückläufer einstellen würden und sich der Bereich um 196,60 Euro zunehmend als zu hoch erweise, müsse eben jener Pullback zwingend einkalkuliert werden.Dabei stelle das Ausbruchsniveau um den Abwärtstrend als idealer Wendepunkt dar, von wo aus die adidas-Aktie im späteren Verlauf auf frische Jahreshochs zulegen könnte. Schnelligkeit und mutige Entscheidungen würden vermutlich bei diesem Setup schon sehr bald von Investoren abverlangt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze adidas-Aktie: