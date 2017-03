Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

Die adidas Gruppe (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie und unterhält ein sehr umfassendes Portfolio von Schuhen, Bekleidung und Zubehör für Sport und Lifestyle um die Kernmarken adidas, Reebok, TaylorMade und Reebok-CCM Hockey. Mit 55.000 Mitarbeitern in über 160 Ländern produziert adidas mehr als 778 Mio. Produkte pro Jahr und generiert damit einen Umsatz von rund 17 Mrd. EUR (bezogen auf das Jahr 2015). (15.03.2017/ac/a/d)



New York (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von Aktienanalyst Jamie Bajwa von Goldman Sachs:Jamie Bajwa, Aktienanalyst von Goldman Sachs, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Sportartikelherstellers adidas Group AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF).Die aktualisierte Strategie von adidas-Chef Kasper Rorsted bereite den Weg für ein nachhaltiges Gewinnwachstum des Unternehmens, so der Analyst. Entscheidend hierfür bleibe seiner Ansicht nach der Online-Handel.Jamie Bajwa, Aktienanalyst von Goldman Sachs, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Votum für die adidas-Aktie mit einem Kursziel von 201,00 Euro bestätigt. (Analyse vom 15.03.2017)Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:178,55 EUR +1,68% (15.03.2017, 16:14)