Die adidas Gruppe (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie und unterhält ein sehr umfassendes Portfolio von Schuhen, Bekleidung und Zubehör für Sport und Lifestyle um die Kernmarken adidas, Reebok, TaylorMade und Reebok-CCM Hockey. Mit 56.888 Mitarbeitern aus über 100 Ländern produziert adidas mehr als 900 Mio. Produkte pro Jahr und generiert damit einen Umsatz von 21,218 Mrd. Euro (bezogen auf das Jahr 2017).



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von Andreas Deutsch, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Andreas Deutsch von "Der Aktionär" bleibt bullish für die Aktie des Sportartikelherstellers adidas Group AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF).Der Sportartikelmarkt sei hart umkämpft. Skechers enttäusche mit seinen Zahlen auf der ganzen Linie. Das Unternehmen hat in Q2 29 Cent je Aktie verdient, die Analysten hätten 41 Cent erwartet. Der Umsatz sei um 10,6% auf 1,12 Mrd. USD gestiegen, was den Erwartungen der Analysten entsprochen habe. Die Umsätze der bestehenden Geschäfte seien nur um 2,2% gestiegen. Auch der Ausblick sei mau ausgefallen: Für Q3 rechne Skechers mit einem Umsatz zwischen 1,2 und 1,25 Mrd. USD und einem Gewinn je Aktie von 50 bis 55 Cent. Die Analysten seien bislang von Erlösen in Höhe von 1,26 Mrd. USD und einem Gewinn je Aktie von 67 Cent ausgegangen. Die Skechers-Aktie sei nachbörslich um 24% gefallen.Sei die Magerkost von Skechers ein Zeichen dafür, dass der Sneakers-Boom zu Ende gehe? Klare Antwort: nein. Vom Manager bis zum Top-Model trage heute jeder gerne sportliche Schuhe, der Hype um limitierte Sondermodelle von Nike, adidas und Co. sei noch nie größer gewesen. Allied Market Research zufolge würden die Menschen weltweit im Jahr 2020 insgesamt 370 Mrd. USD für Schuhe ausgeben, ein großer Teil davon für Sneakers.adidas spiele auf dem Markt eine immer größere Rolle - die Marke sei beliebt wie nie zuvor. 2017 habe das Unternehmen mit Turnschuhen 15 Mrd. Euro umgesetzt, 2016 seien es nur 10,7 Mrd. Euro gewesen.Andreas Deutsch von "Der Aktionär" bleibt bullish für die adidas-Aktie. (Analyse vom 20.07.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link