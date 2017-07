ISIN adidas-Aktie:

Kurzprofil adidas Group AG:



Die adidas Gruppe (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie und unterhält ein sehr umfassendes Portfolio von Schuhen, Bekleidung und Zubehör für Sport und Lifestyle um die Kernmarken adidas, Reebok, TaylorMade und Reebok-CCM Hockey. Mit 60.000 Mitarbeitern in über 160 Ländern produziert adidas mehr als 840 Mio. Produkte pro Jahr und generiert damit einen Umsatz von rund 19 Mrd. EUR (bezogen auf das Jahr 2016). (05.07.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktie: Jahreshochs rücken wieder ins Visier - ChartanalyseDie Rockstar-Aktie aus dem deutschen Leitindex adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) kann seit dem markanten Boden um 58,58 Euro aus Dezember 2014 auf einen ungebrochenen Aufwärtstrend zurückblicken und schob sich sogar über eine langfristige Trendkanalbegrenzung auf ein bisheriges Verlaufshoch von 188,95 Euro hoch, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Ab Anfang Mai hätten die Kursnotierungen jedoch leicht nachgegeben und seien zunächst auf den Unterstützungsbereich um 167,30 Euro zurückgefallen - in der abgelaufenen Handelswoche sei es sogar zu einem Rücksetzer darunter gekommen, dieser sei jedoch recht schnell wieder aufgefangen worden, womit am Ende ein klares Fehlsignal stehen geblieben sei. Nach einem positiven Rating einer Großbank habe das Wertpapier im Mittwochshandel einen deutlichen Satz nach oben gemacht und sogleich den EMA 50, sowie die kurzfristige Abwärtstrendlinie seit den Jahreshochs überwunden. Damit festigt sich ein nachhaltiger Ausbruch und könnte direkt an die Jahreshochs wieder aufwärts führen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 05.07.2017)Börsenplätze adidas-Aktie:174,90 EUR +3,89% (05.07.2017, 10:17)Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:175,50 EUR +4,23% (05.07.2017, 10:29)