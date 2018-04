Börsenplätze adidas-Aktie:



Kurzprofil adidas Group AG:



Die adidas Gruppe (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie und unterhält ein sehr umfassendes Portfolio von Schuhen, Bekleidung und Zubehör für Sport und Lifestyle um die Kernmarken adidas, Reebok, TaylorMade und Reebok-CCM Hockey. Mit 60.000 Mitarbeitern in über 160 Ländern produziert adidas mehr als 840 Mio. Produkte pro Jahr und generiert damit einen Umsatz von rund 19 Mrd. EUR (bezogen auf das Jahr 2016).



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Sportartikelherstellers adidas Group AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) unter die Lupe.CEO Kasper Rorsted sprühe weiter vor Ehrgeiz und Kreativität. Er mache am Montag noch einmal klar, wie wichtig ihm das Onlinegeschäft sei. Rorsted sei auf dem besten Weg, seine hochgesteckten Ziele zu erreichen.Für den CEO stehe fest: Die Musik spiele für adidas in Zukunft im Netz. "Unsere Webseite ist unser wichtigster Store auf der Welt", habe er im Interview der "Financial Times" gesagt. adidas werde aus diesem Grund im Laufe der Zeit weniger stationäre Läden haben. Die Zahl werde langsam schrumpfen, so Rorsted.Rorsteds Ziel bis 2020: vier Mrd. Euro Umsatz online. 2017 habe das Unternehmen zwar gerade mal 1,6 Mrd. Euro verbucht. Doch der Plan sei realistisch, wenn man sich anschaue, wie stark der Onlinehandel für Kleidung und Schuhe wachse. Allein in Deutschland habe das Volumen 2017 15,6 Mrd. Euro betragen. 2006 seien es nur 2,8 Mrd. Euro gewesen.Andreas Deutsch, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", sieht das Kursziel für die adidas-Aktie bei 250,00 Euro. (Analyse vom 09.04.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link