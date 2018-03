Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:

197,00 EUR 0,00% (23.03.2018, 15:52)



Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

196,90 EUR +0,64% (23.03.2018, 16:06)



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



Kurzprofil adidas Group AG:



Die adidas Gruppe (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie und unterhält ein sehr umfassendes Portfolio von Schuhen, Bekleidung und Zubehör für Sport und Lifestyle um die Kernmarken adidas, Reebok, TaylorMade und Reebok-CCM Hockey. Mit 60.000 Mitarbeitern in über 160 Ländern produziert adidas mehr als 840 Mio. Produkte pro Jahr und generiert damit einen Umsatz von rund 19 Mrd. EUR (bezogen auf das Jahr 2016). (23.03.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Sportartikelherstellers adidas Group AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) unter die Lupe.Die Investoren seien noch immer angetan von den starken Zahlen und dem sehr guten Ausblick des Herzogenauracher Konzerns. Die adidas-Aktie nehme Kurs auf 200 Euro.Das Momentum bei adidas sei noch sehr gut, im Gegensatz zu den sehr schwachen Kursen im Gesamtmarkt. Die Anleger sollten allerdings genau die nächsten Schritte von Donald Trump beobachten. Bislang mache der US-Präsident nicht den Eindruck, dass er ein Freund von Rückziehern wäre. China, das seine Waren oft subventioniere und kopiert habe, sei ihm schon lange ein Dorn im Auge.Gewinne laufen lassen und relativ engen Stopp bei 185 Euro setzen, so Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.03.2018)Börsenplätze adidas-Aktie: