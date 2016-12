Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

Die adidas Gruppe (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie und unterhält ein sehr umfassendes Portfolio von Schuhen, Bekleidung und Zubehör für Sport und Lifestyle um die Kernmarken adidas, Reebok, TaylorMade und Reebok-CCM Hockey. Die Gruppe mit Sitz in Herzogenaurach beschäftigt mehr als 53.000 Mitarbeiter weltweit und generierte im Jahr 2014 einen Umsatz in Höhe von 14,5 Mrd. EUR. (21.12.2016/ac/a/d)

Unterschleissheim (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von Analyst Volker Bosse von der Baader Bank:Volker Bosse, Analyst der Baader Bank, hält in einer aktuellen Aktienanalyse nach Quartalszahlen von Nike an seinem bisherigen Anlagevotum für die Aktie des Sportartikelherstellers adidas Group AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) fest.Der US-Erzrivale habe zwar solide und leicht über den Markterwartungen liegende Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal veröffentlicht, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Die Geschäftsdynamik sei bei adidas allerdings besser. Der fränkische Konzern habe zuletzt auch in den wichtigsten Absatzregionen bei Umsatz und Ergebnis deutlicheres Wachstum erzielt.Volker Bosse, Analyst der Baader Bank, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "hold"-Votum für die adidas-Aktie mit einem Kursziel von 160 Euro bestätigt. (Analyse vom 21.12.2016)Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:146,15 EUR 0,00% (21.12.2016, 14:51)