Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:

176,05 EUR +0,26% (06.04.2017, 14:25)



Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

176,249 EUR +1,00% (06.04.2017, 14:30)



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



Kurzprofil adidas Group AG:



Die adidas Gruppe (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie und unterhält ein sehr umfassendes Portfolio von Schuhen, Bekleidung und Zubehör für Sport und Lifestyle um die Kernmarken adidas, Reebok, TaylorMade und Reebok-CCM Hockey. Mit 55.000 Mitarbeitern in über 160 Ländern produziert adidas mehr als 778 Mio. Produkte pro Jahr und generiert damit einen Umsatz von rund 17 Mrd. EUR (bezogen auf das Jahr 2015). (06.04.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktie: Genialer Plan von Kasper Rorsted - Weiterhin starkes Momentum - Kursziel 210 Euro! AktienanalyseOptimistisch bleibt Andreas Deutsch, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse für die Aktie des Sportartikelherstellers adidas Group AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF).Der Chef von adidas, Kasper Rorsted, wolle die Margen heben. Es sei immer ein Problem gewesen, dass der Konkurrent Nike viel profitabler arbeite als adidas. Rorsted habe sich schon mit den Händlern angelegt. Er wolle auch den E-Commerce befeuern. Jetzt mache adidas 1 Mrd. Euro Umsatz im E-Commerce und in den kommenden Jahren sollten es 4 Mrd. Euro werden. Wenn der Zwischenhandel und die eigenen Filialen als Verkaufsplattform wegfallen würden, dann würden auch die Provision für die Händler und der Strom wegfallen. Zudem müssten dann das Personal und die Mieten nicht bezahlt werden. Das würde dann die Margen extrem steigern. Hinzu komme die Produktion, Vertriebswege, 3D-Druck oder die Speedfactory. Insgesamt spreche der Börsenexperte von einem genialen Plan von Kasper Rorsted. Wenn er das alles schaffe, relativiere sich das KGV - es sinke nämlich dramatisch. Dann könnte sich adidas langsam Nike annähern. Das sei natürlich die Spekulation im Markt.Was den Chart betreffe, notiere die adidas-Aktie immer noch über der 200-Tage-Linie. Im Moment befinde sie sich in einer Konsolidierungsphase, was aber ganz normal sei. Der Aktienprofi verweise auf ein weiterhin starkes Momentum bei der adidas-Aktie. Die Aktienexperten von "Der Aktionär" bleiben auf der Long-Seite bei der adidas-Aktie.Das Kursziel für die adidas-Aktie liegt bei 210 Euro, so Andreas Deutsch, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 06.04.2017)Börsenplätze adidas-Aktie: