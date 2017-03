Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

Kurzprofil adidas Group AG:



Die adidas Gruppe (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie und unterhält ein sehr umfassendes Portfolio von Schuhen, Bekleidung und Zubehör für Sport und Lifestyle um die Kernmarken adidas, Reebok, TaylorMade und Reebok-CCM Hockey. Mit 55.000 Mitarbeitern in über 160 Ländern produziert adidas mehr als 778 Mio. Produkte pro Jahr und generiert damit einen Umsatz von rund 17 Mrd. EUR (bezogen auf das Jahr 2015). (16.03.2017/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktie: Deutlicher Kursschub! ChartanalyseBegonnen hat die dynamische Rally in dem Wertpapier von adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) im April 2016 mit einen Kursprung über den langfristigen Aufwärtstrend, wodurch sich eine eindeutige Rallybeschleunigung bis Ende Oktober auf 160,30 Euro eingestellt hat, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Nach bei einer anschließenden und mehrmonatigen Seitwärtskonsolidierung seien die Notierungen schließlich zu Beginn dieses Monats über die Jahreshochs aus 2016 ausgebrochen und hätten direkt bis zum 138,2%-Fibonacci-Retracement auf 180,20 Euro angezogen. An dieser Stelle hätte eigentlich eine größere Konsolidierungsbewegung starten sollen, diese habe aber lediglich bis auf ein Niveau von 175,15 Euro gereicht. Im gestrigen Handel habe das Papier mit einem deutlichen Kursschub bis knapp an die Jahreshochs überrascht, wodurch sich darüber ein weiteres Kaufsignal noch in dieser Woche ergeben könnte.Gelinge es Marktteilnehmern Kursnotierungen oberhalb der aktuellen Jahreshochs von 180,20 Euro per Tagesschlusskurs zu etablieren, laute das nächste Ziel bei dem Wertpapier von adidas glatt 190,00 Euro. Rechnerisch hätte die adidas-Aktie sogar Platz bis zum 161,8% Fibo bei derzeit 192,84 Euro, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 16.03.2017)Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:184,05 EUR +2,48% (16.03.2017, 12:07)