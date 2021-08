Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

313,35 EUR +1,95% (12.08.2021, 19:18)



Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:

312,00 EUR +1,60% (12.08.2021, 17:37)



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



Kurzprofil adidas Group AG:



adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie mit den Kernmarken adidas und Reebok. Das Unternehmen mit Sitz in Herzogenaurach beschäftigt über 59.000 Mitarbeiter weltweit und hat im Jahr 2019 über 1,1 Mrd. Sport- und Sportlifestyle-Artikel mit unabhängigen Herstellern weltweit produziert und einen Umsatz von 23,640 Mrd. Euro generiert. (12.08.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Sportartikelherstellers adidas Group AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) unter die Lupe.Darauf habe im adidas-Umfeld lange gewartet werden müssen: Der deutsche Sportartikelhersteller habe endlich einen Abnehmer für Reebok gefunden. Ein Verkauf sei schon seit längerer Zeit geplant gewesen, doch erst jetzt gebe es die entsprechende Vollzugsmeldung. Der Verkaufspreis stehe aber noch nicht ganz fest.adidas verkaufe die US-Marke Reebok an die New Yorker Markenmanager von Authentic Brands Group für bis zu 2,1 Mrd. Euro. Der Großteil des Kaufpreises werde in bar gezahlt, habe adidas heute Abend mitgeteilt. Dazu kämen spätere und bedingte Gegenleistungen. Abgeschlossen werde die Transaktion voraussichtlich im ersten Quartal 2022.Der Herzogenauracher Konzern habe vor rund 15 Jahren 3,1 Mrd. Euro für Reebok gezahlt und bereits einen einige Nebenmarken im Zusammenhang mit der Transaktion für 400 Mio. Euro abgestoßen. Schätzungen hätten im Vorfeld des Verkaufs nur bei etwa 1 Mrd. Euro gelegen. Insofern sei adidas eine positive Überraschung gelungen. Die Einnahmen aus dem Verkauf wolle das Unternehmen größtenteils an seine Aktionäre ausschütten. Anleger sollten bei der "Aktionär"-Empfehlung an Bord bleiben, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.08.2021)Börsenplätze adidas-Aktie: