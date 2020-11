Xetra-Aktienkurs adesso-Aktie:

64,00 EUR 0,00% (02.11.2020, 17:36)



Tradegate-Aktienkurs adesso-Aktie:

70,00 EUR -2,23% (03.11.2020, 08:07)



ISIN adesso-Aktie:

DE000A0Z23Q5



WKN adesso-Aktie:

A0Z23Q



Ticker-Symbol adesso-Aktie:

ADN1



Kurzprofil adesso AG:



Mit über 2.400 Mitarbeitern und 18 Standorten ist adesso (ISIN: DE000A0Z23Q5, WKN: A0Z23Q, Ticker-Symbol: ADN1) einer der führenden IT-Dienstleister im deutschsprachigen Raum. Im Zentrum der Beratung und Softwareentwicklung von adesso stehen die Kerngeschäftsprozesse der Kunden. Durch klugen Einsatz von Informationstechnologie werden diese für den Geschäftserfolg wichtigen Prozesse flexibler und produktiver. (03.11.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adesso-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die adesso-Aktie (ISIN: DE000A0Z23Q5, WKN: A0Z23Q, Ticker-Symbol: ADN1) unter die Lupe.Auf Basis starker vorläufiger Zahlen für das dritte Quartal habe der westfälische IT-Dienstleister nun die Jahresprognose für Umsatz und EBITDA angehoben. Das adesso-Geschäftsmodell habe sich bereits im ersten Halbjahr während der Corona-Krise relativ resistent gezeigt.Die Zahlen würden zeigen: Der Kursrutsch in der Vorwoche sei völlig überzogen gewesen und habe nichts mit der operativen Entwicklung zu tun gehabt. adesso sei richtig gut unterwegs. Durch den Einsatz von adesso-Produkten könnten Kunden wichtige Prozesse effektiver machen und mit der adesso-Aktie könnten Anleger ihr Depot profitabler machen. Das Papier sollte nun Kurs auf die 80 Euro und mehr nehmen. "Der Aktionär" spekuliere auf dieses Szenario, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze adesso-Aktie: