Haar (www.aktiencheck.de) - adesso-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des IT-Dienstleisters adesso AG (ISIN: DE000A0Z23Q5, WKN: A0Z23Q, Ticker-Symbol: ADN1) unter die Lupe.Der Premium IT-Dienstleister für Beratung und Softwareentwicklung bei branchenspezifischen Geschäftsprozessen habe für 2017 ein robustes Zahlenwerk erzielt. Ein starkes Schlussquartal habe für ein versöhnliches Jahr gesorgt, welches in den ersten sechs Monaten etwas schwächer verlaufen sei. Die Dortmunder hätten den Umsatz in 2017 um 23% auf 321.6 Mio. Euro gesteigert. Organisch habe das Plus bei 19% gelegen. Das EBITDA habe um 8% auf einen Rekordwert von 25,4 Mio. Euro expandiert. Die Marge: 7,9%. Vor Steuern und Zinsen habe der Gewinn 17,2 Mio. Euro betragen und netto hätten 11,3 Mio. Euro in der Kasse geklingelt oder 1,79 Euro je Aktie.Der operative Cashflow sei mit mehr als 20 Mio. Euro positiv gewesen und der Free Cashflow habe bei plus 14 Mio. Euro gelegen. Aktionäre würden für das Jahr 2017 eine Dividende von 40 Cent je Aktie erhalten. Für das Jahr 2017 habe Adesso einen Umsatz zwischen 270 und 300 Mio. Euro in Aussicht gestellt. Die Umsatzprognose sei deutlich übertroffen worden. Das EBITDA sollte sich einst auf 23 bis 27 Mio. Euro belaufen. Nach einem etwas schwächeren ersten Halbjahr sei die Prognose auf 20 bis 24 Mio. Euro angepasst und nunmehr leicht übererfüllt worden. Angesichts der ursprünglichen Planzahl für 2017 von bis zu 27 Mio. Euro würden die Experten nunmehr die Erwartung beim EBITDA für 2018 für eher konservativ halten.Wie Finanzvorstand Christoph Junge den Experten im Hintergrundgespräch mitgeteilt habe, sei das Unternehmen gut ins neue Jahr gestartet. "Unser Geschäft entwickelt sich sehr positiv. Wir hatten 2017 so viele Mitarbeiter eingestellt wie nie zuvor. Trotz der höheren Anzahl an Mitarbeitern ist die Auslastung konstant auf einem guten Niveau", erkläre Junge. Für das Jahr 2018 erwarte das Unternehmen ein Umsatzplus von mindestens 9% auf über 350 Mio. Euro. "Wir sind für das Jahr 2018 optimistisch. Grundsätzlich wollen wir pro Jahr um 6 bis 9% wachsen. Dieses Jahr wird es etwas mehr".Adesso könne sogar mehr als doppelt so schnell wachsen wie der Markt. Das EBITDA erwarte Junge in 2018 bei über 27.7 Mio. Euro. Das würde einer EBITDA-Marge von knapp 8% entsprechen. Mittelfristig habe sich der Vorstand das Ziel gesetzt, mit einer EBITDA-Marge von 9 bis 11% zu wirtschaften. "Die obere Range dieser Bandbreite werden wir nur erreichen, wenn wir erfolgreich im Produktgeschäft sind. Wir wollen in diesem Jahr deutlich stärker in Produkte investieren. Mit einer Marge von gut 8% haben wir die untere Bandbreite unseres Mittelfristziels bald erreicht", so Junge."Wir schauen uns in verschiedenen Größenordnungen nach Anzahl der Mitarbeiter um. Allerdings herrscht ein starker Bieterwettbewerb, der die Preise treibt. Wir können uns die Kaufpreise teilweise nicht erklären und halten es für ambitioniert, ein Multiple von über 10 beim EBIT zu zahlen." Von daher sei es schwieriger geworden, auch in 2018 einen größeren Zukauf zu tätigen. Kleinere Zukäufe stemme das netto schuldenfreie Unternehmen aus dem Barbestand. Dementsprechend sei aus jetziger Sicht eine Kapitalmaßnahme wenig wahrscheinlich.Nicht kriegsentscheidend für Adesso, aber dafür nicht minder spannend, sei die Beteiligung am Startup Soccerwatch. Fokus der Firma seien eigens entwickelte Kameras, die von einem Mast aus den Fußballplatz im Blick hätten, und die das Signal via Internet übertragen würden. Die Idee sei bekannt. Sporttotal werde an der Börse mit dieser "Idee" mit rund 90 Mio. Euro kapitalisiert. Im Unterschied zu Soccerwatch, die das Geschäft mit der eigenen Technologie umsetzen würden, müsse Sporttotal die Kameras teuer in Israel kaufen."Der Wettbewerber ist sicherlich im Sportbereich sehr gut vernetzt. Deren Kameras und Systeme sind aber aufwendig und teuer. Die Einstiegskosten können sich allenfalls in den höheren Ligen rechnen", so Junge. Soccerwatch könne pro Tag 5 bis 6 Kameras aufstellen. Das Zielvolumen sehe das Unternehmen bei 800 Kameras für den Einsatz bei Amateurvereinen. Derzeit führe das Unternehmen eine Kapitalmaßnahme durch und sei offen für neue Investoren. Für Adesso sei das vernetzte Kamerasystem von Interesse, welches auch für andere Branchen durchaus spannend sein könnte. Die Erkenntnisse aus dem Machine Learning, welche gesammelt würden, könnten für Adesso-Kunden ganz neue Möglichkeiten eröffnen.