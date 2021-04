Börsenplätze ad pepper media-Aktie:



Xetra-Aktienkurs ad pepper media-Aktie:

6,66 EUR -2,35% (20.04.2021, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs ad pepper media-Aktie:

6,68 EUR +0,30% (21.04.2021, 09:21)



ISIN ad pepper media-Aktie:

NL0000238145



WKN ad pepper media-Aktie:

940883



Ticker-Symbol ad pepper media-Aktie:

APM



NASDAQ OTC Ticker-Symbol ad pepper media-Aktie:

ADPMF



Kurzprofil ad pepper media International N.V.:



ad pepper media International N.V. (ISIN: NL0000238145, WKN: 940883, Ticker-Symbol: APM, NASDAQ OTC-Symbol: ADPMF) ist eine international tätige Online-Marketing Gruppe. Mit 10 Gesellschaften in 6 europäischen Ländern und den USA, entwickelt ad pepper media für Kunden wie British Airways, Burberry, CHRIST, DKV, Hertz, Galeria Kaufhof, Levi's oder Sony digitale Lösungen in mehr als 50 Ländern weltweit. Zur Gruppe gehören die Unternehmen ad pepper media (Lead-Generierung), ad agents (SEO, SEA), Globase (CRM-Technologie), mediasquares (Online-Vermarkter) und Webgains (Affiliate Marketing). (21.04.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - ad pepper media-Aktienanalyse von Analyst Henrik Markmann von der Montega AG:Henrik Markmann, Analyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von ad pepper media International N.V. (ISIN: NL0000238145, WKN: 940883, Ticker-Symbol: APM, NASDAQ OTC-Symbol: ADPMF).ad pepper habe gestern erfreuliche vorläufige Q1-Zahlen berichtet, die die Analystenerwartungen weitestgehend erfüllt hätten.Im ersten Quartal habe ad pepper auf Gruppenebene einen Bruttoumsatz i.H.v. 28,1 Mio. Euro (+29,8% yoy; MONe: 27,5 Mio. Euro) sowie Nettoerlöse von 6,9 Mio. Euro (+17,9% yoy; MONe: 7,0 Mio. Euro) erzielt. Auf Segmentebene habe sich insbesondere das Affiliate-Netzwerk Webgains sehr positiv entwickelt. Hier seien die Erlöse mit 41,0% yoy auf 3,9 Mio. Euro und damit stärker als von Markmann erwartet (MONe: 3,6 Mio. Euro) gestiegen. Zurückzuführen sei diese Entwicklung seines Erachtens auf die nach wie vor bestehenden Beschränkungen im stationären Handel, wodurch das Affiliate-Marketing auch in Q1 stark nachgefragt worden sei. Ebenfalls erfreulich sei das Wachstum der Full-Service-Agentur ad agents ausgefallen, die den Umsatz mit +14,5% yoy auf 1,8 Mio. Euro gesteigert habe (MONe: 1,8 Mio. Euro). Positiv hervorzuheben sei hier der nach Unternehmensangaben erfreuliche Start der neuen Niederlassung in der Schweiz. Schwächer als von Markmann erwartet habe mit deutlich rückläufigen Erlöse von -20,1% yoy auf 1,2 Mio. Euro (MONe: 1,6 Mio. Euro) ad pepper media abgeschnitten. Hintergrund dessen sei ein zurückhaltendes Buchungsverhalten eines Großkunden in Deutschland.Auf Ergebnisebene habe die Gruppe mit einem EBITDA i.H.v. 1,3 Mio. Euro (+16,6% yoy) ein neues Rekordergebnis für ein erstes Quartal erzielt. Da Markmann von einer besseren Entwicklung im Segment ad pepper media ausgegangen sei, habe er allerdings mit einem noch höheren EBITDA von 1,6 Mio. Euro gerechnet. Das schwächere Abschneiden im Segment ad pepper media dürfte seines Erachtens jedoch nur ein temporärer Effekt sein, sodass auch hier ab H2/21 wieder Zuwächse erreicht werden sollten. Nichtsdestotrotz habe der Analyst seine Prognosen für dieses Segment jedoch leicht reduziert (Umsatz 2021e: 5,4 Mio. Euro vs. zuvor 5,8 Mio. Euro). Für die Bereiche ad agents und Webgains dürfte das Marktumfeld nach wie vor sehr gut sein, sodass der Analyst hier mit einer erfreulichen operativen Entwicklung rechne und seine Erwartungen unverändert lasse (Umsatz 2021e ad agents: 8,0 Mio. Euro; Webgains: 15,7Mio. Euro). Für das Gesamtjahr 2021 habe der Vorstand bisher nur eine qualitative Guidance kommuniziert ("zweistelliges Wachstum"). Der Analyst gehe von einer Konkretisierung der Jahresziele im Rahmen der Veröffentlichung des Q1-Berichtsam 21. Mai aus.Henrik Markmann, Analyst der Montega AG, bestätigt daher seine Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 8,20 Euro. (Analyse vom 21.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link