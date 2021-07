Börsenplätze ad pepper media-Aktie:



Xetra-Aktienkurs ad pepper media-Aktie:

5,60 EUR -1,06% (16.07.2021, 13:39)



Tradegate-Aktienkurs ad pepper media-Aktie:

5,52 EUR -3,83% (16.07.2021, 13:03)



ISIN ad pepper media-Aktie:

NL0000238145



WKN ad pepper media-Aktie:

940883



Ticker-Symbol ad pepper media-Aktie:

APM



NASDAQ OTC Ticker-Symbol ad pepper media-Aktie:

ADPMF



Kurzprofil ad pepper media International N.V.:



ad pepper media International N.V. (ISIN: NL0000238145, WKN: 940883, Ticker-Symbol: APM, NASDAQ OTC-Symbol: ADPMF) ist eine international tätige Online-Marketing Gruppe. Mit 10 Gesellschaften in 6 europäischen Ländern und den USA, entwickelt ad pepper media für Kunden wie British Airways, Burberry, CHRIST, DKV, Hertz, Galeria Kaufhof, Levi's oder Sony digitale Lösungen in mehr als 50 Ländern weltweit. Zur Gruppe gehören die Unternehmen ad pepper media (Lead-Generierung), ad agents (SEO, SEA), Globase (CRM-Technologie), mediasquares (Online-Vermarkter) und Webgains (Affiliate Marketing). (16.07.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - ad pepper media-Aktienanalyse von Analyst Henrik Markmann von der Montega AG:Henrik Markmann, Analyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie von ad pepper media International N.V. (ISIN: NL0000238145, WKN: 940883, Ticker-Symbol: APM, NASDAQ OTC-Symbol: ADPMF).ad pepper habe gestern vorläufige Q2-Zahlen veröffentlicht und dazu auch eine Prognose für die operative Entwicklung im laufenden dritten Quartal abgegeben. Im zweiten Quartal habe ad pepper auf Gruppenebene ein Wachstum der Bruttoerlöse um +11,0%yoy auf 25,9 Mio. Euro erzielt (H1/21: +20,1% yoy auf 54,0 Mio. Euro). Die Nettoerlöse seien um +6,5% yoy auf 6,5 Mio. Euro und damit nur unwesentlich geringer gestiegen als von dem Analysten erwartet (MONe: 6,7 Mio. Euro; H1/21: +12,1% yoy auf 13,4 Mio. Euro).Auf Segmentebene sei die Full-Service-Agentur ad agents mit +18,7% yoy auf 1,9 Mio. Euro am stärksten gewachsen (MONe: 1,8 Mio. Euro). Besonders hervorzuheben sei hier, dass nach Unternehmensangaben der Löwenanteil des Wachstums durch Upselling von Bestandskunden erreicht worden sei, was ein klarer Indikator für die gute Wettbewerbsposition sei. Das Affiliate Netzwerk Webgains habe die Erlöse um +15,9% yoy auf 3,7 Mio. Euro gesteigert (MONe: 3,7 Mio. Euro) und von einer unverändert hohen Dynamik im E-Commerce profitiert. Das Segment ad pepper media habe einen Umsatzrückgang von-30,3% yoy auf 0,9 Mio. Euro verzeichnet (MONe: 1,2 Mio. Euro), der wie schon in Q1 primär auf ein zögerliches Buchungsverhalten einiger Großkunden zurückzuführen sei.Das EBITDA habe sich in Q2 deutlich um -38,5% yoy auf 1,0 Mio. Euro reduziert (MONe: 1,5 Mio. Euro). Grund hierfür seien laut Unternehmen etwas erhöhte Investitionen in den Personalaufbau, um die angestrebte Expansion (u.a. Italien) im aktuell vorteilhaften Marktumfeld voranzutreiben. Darüber hinaus habe sich ein im Vorjahr angefallener Sondereffekt nun negativ bei Webgains ausgewirkt (0,6 Mio. Euroabgelaufene Vorauszahlungen), weshalb sich das Segment-EBITDA auf 0,8 Mio. Euro reduziert habe (Vj.: 1,5 Mio. Euro). Das Segment ad pepper media habe trotz des hohen Erlösrückgangs mit 0,2 Mio. Euro noch ein solides Ergebnis erzielt (Vj.: 0,5 Mio. Euro). Bei ad agents habe sich das EBITDA von 0,2 auf 0,4 Mio. Euro erhöht.Insgesamt würden die vorläufigen Q2-Zahlen ein gemischtes Bild abgeben. Da für Henrik Markmann, Analyst der Montega AG, jedoch das Wachstum bei Webgains im Fokus der Equity Story steht und er davon überzeugt ist, dass die Schwäche bei ad pepper media nur temporär ist, bewertet er die aktuelle Underperformance als gute Kaufgelegenheit. Das neue Kursziel laute 8,10 Euro. (Analyse vom 16.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link