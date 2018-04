Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil ad pepper media International N.V.:



ad pepper media International N.V. (ISIN: NL0000238145, WKN: 940883, Ticker-Symbol: APM, NASDAQ OTC-Symbol: ADPMF) ist eine international tätige Online-Marketing Gruppe. Mit 10 Gesellschaften in 6 europäischen Ländern und den USA, entwickelt ad pepper media für Kunden wie British Airways, Burberry, CHRIST, DKV, Hertz, Galeria Kaufhof, Levi's oder Sony digitale Lösungen in mehr als 50 Ländern weltweit. Zur Gruppe gehören die Unternehmen ad pepper media (Lead-Generierung), ad agents (SEO, SEA), Globase (CRM-Technologie), mediasquares (Online-Vermarkter) und Webgains (Affiliate Marketing). (19.04.2018/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - ad pepper media-Aktienanalyse von Aktienanalyst Henrik Markmann von der Montega AG:Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von ad pepper media International N.V. (ISIN: NL0000238145, WKN: 940883, Ticker-Symbol: APM, NASDAQ OTC-Symbol: ADPMF) weiterhin zu kaufen.ad pepper habe gestern vorläufige Q1-Zahlen veröffentlicht und den Ausblick bestätigt.ad pepper habe in den ersten drei Monaten Erlöse in Höhe von 9,0 Mio. Euro erzielt. Durch den nun erstmalig angewendeten Rechnungslegungsstandard IFRS 15 entspreche dies auf den ersten Blick einem Rückgang um 45% gegenüber Vorjahr (Vj.: 16,4 Mio. Euro). Bei Anwendung des neuen Standards auf den entsprechenden Vorjahreszeitraum hätte die Umsatzbasis allerdings 7,1 Mio. Euro betragen, womit das Unternehmen ein starkes Wachstum von 26,1% ausweise.Mit einem Plus von 58,0% auf 0,8 Mio. Euro sei besonders das Segment ad pepper media erneut dynamisch gewachsen. Auch die Performanceagentur ad agents habe einen starken Zuwachs von 27,0% auf 0,9 Mio. Euro verzeichnet. Zurückzuführen sei dies insbesondere auf Produktneuentwicklungen wie z.B. die erfolgsbasierte Abrechnung für Bannerwerbung (Performance Display Advertising). Das umsatzstärkste Segment Webgains hingegen sei lediglich mit 4,0% gewachsen (währungsbereinigt 8,3%). Wenngleich der Jahresauftakt bei Webgains etwas enttäusche, sehe Markmann das Affiliate-Netzwerk nach wie vor sehr gut positioniert, um an die hohen Wachstumsraten des Vorjahres anzuknüpfen (MONe 2018: 20,4% vs. 22,8% im Vj.).Im Vorjahr hätten einige Einmaleffekte (u.a. Abfindungszahlungen) das Ergebnis in Q1 deutlich belastet. Die nun entfallenden Aufwendungen seien jedoch durch wachstumsbedingt gestiegene Personalkosten insbesondere bei Webgains und ad agents konterkariert worden, sodass die OPEX mit 4,4 Mio. Euro insgesamt genau auf Höhe des Vorjahres und leicht über den Analystenerwartungen gelegen hätten (MONe: 4,3 Mio. Euro). Trotz dieser nach Erachten des Analysten für das weitere Wachstum essenziellen Investitionen habe sich das operative Ergebnis deutlich auf 0,3 Mio. Euro (Vj.: -0,2 Mio. Euro) verbessert. Für das Gesamtjahr erwarte der Analyst OPEX in Höhe von 18,1 Mio. Euro, worin er bereits einen weiteren Personalaufbau antizipiere, u.a. infolge der beiden neuen Webgains-Standorte in München und Mailand.ad pepper habe insgesamt erfreuliche Eckwerte zum ersten Quartal präsentiert und weiteres profitables Wachstum in Aussicht gestellt.Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt daher seine Kaufempfehlung für die ad pepper media-Aktie mit einem unverändertem Kursziel von 4,90 Euro. (Analyse vom 19.04.2018)