Kurzprofil ad pepper media International N.V.:



ad pepper media International N.V. (ISIN: NL0000238145, WKN: 940883, Ticker-Symbol: APM, NASDAQ OTC-Symbol: ADPMF) ist eine international tätige Online-Marketing Gruppe. Mit 10 Gesellschaften in 6 europäischen Ländern und den USA, entwickelt ad pepper media für Kunden wie British Airways, Burberry, CHRIST, DKV, Hertz, Galeria Kaufhof, Levi's oder Sony digitale Lösungen in mehr als 50 Ländern weltweit. Zur Gruppe gehören die Unternehmen ad pepper media (Lead-Generierung), ad agents (SEO, SEA), Globase (CRM-Technologie), mediasquares (Online-Vermarkter) und Webgains (Affiliate Marketing). (16.07.2018/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - ad pepper media-Aktienanalyse von Aktienanalyst Henrik Markmann von der Montega AG:Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von ad pepper media International N.V. (ISIN: NL0000238145, WKN: 940883, Ticker-Symbol: APM, NASDAQ OTC-Symbol: ADPMF) weiterhin zu kaufen.ad pepper habe vergangenen Freitagabend vorläufige Q2-Zahlen veröffentlicht.Zweistelliges Umsatzwachstum: Im zweiten Quartal habe ad pepper die Erlöse deutlich um 18,4% auf 9,1 Mio. Euro (MONe: 9,4 Mio. Euro) bzw. im ersten Halbjahr um 22,1% auf 18,1 Mio. Euro gesteigert. Das Segment ad pepper media sei in Q2 mit einem Plus von 52,3% auf 2,7 Mio. Euro erneut am stärksten gewachsen (Q1/18: +58,0%). Auch die Performanceagentur ad agents habe im zweiten Quartal mit 16,4% wieder zweistellig wachsen können (Q1/18: +27,0%). Lediglich der Umsatz im Segment Webgains sei aufgrund negativer FX-Effekte sowie reduzierter Werbeausgaben u.a. eines Großkunden (u.E. Nike) leicht um 1,2% zurückgegangen (währungsbereinigt +1,9%).Ergebnisentwicklung durch Personalaufbau belastet: Die operativen Kosten hätten sich in Q2 im Vergleich zum Vorjahr um 14,8% auf 4,4 Mio. Euro erhöht (Vj.: 3,9 Mio. Euro). Dies sei im Wesentlichen auf gestiegene Personalkosten zurückzuführen gewesen, da im Vergleich zum Vorjahr wachstumsbedingt insbesondere in den Segmenten ad agents und Webgains Mitarbeiter eingestellt worden seien (Mitarbeiterzahl insg.: 217 vs. 188 in Q2/17). Das EBITDA habe daher in Q2 mit 0,3 Mio. Euro deutlich unter Vorjahr und den Analystenerwartungen (MONe: 0,6 Mio. Euro) gelegen. Aufgrund der starken Ergebnisentwicklung in Q1 habe sich das operative Ergebnis im ersten Halbjahr jedoch um 20,4% verbessert.Weitere Neuigkeiten erwarte der Analyst in H2 u.a. durch die Ankündigung erster AI-Produktneuheiten in Kooperation mit IBM Watson. Wenngleich ad pepper die Guidance für das laufende Jahr bestätigt habe (Fortsetzung des profitablen Wachstumstrends), sich der Newsflow damit deutlich verbessern sollte und der Analyst ad pepper ein starkes H2 zutraue, habe er sich ergebnisseitig nun etwas konservativer positioniert.ad pepper habe insbesondere aufgrund des wachstumsbedingten Personalaufbaus durchwachsene Q2-Zahlen vorgelegt.Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, geht jedoch davon aus, dass sich die belastenden Faktoren in H2 wieder spürbar verringern und bestätigt daher nach Fortschreibung seines DCF-Modells seine Kaufempfehlung für die ad pepper media-Aktie mit unverändertem Kursziel von 4,90 Euro. (Analyse vom 16.07.2018)