Xetra-Aktienkurs ad pepper media-Aktie:

2,496 EUR +3,14% (18.07.2017, 09:43)



Tradegate-Aktienkurs ad pepper media-Aktie:

2,338 EUR -2,58% (18.07.2017, 09:32)



ISIN ad pepper media-Aktie:

NL0000238145



WKN ad pepper media-Aktie:

940883



Ticker-Symbol ad pepper media-Aktie:

APM



NASDAQ OTC Ticker-Symbol ad pepper media-Aktie:

ADPMF



Kurzprofil ad pepper media International N.V.:



ad pepper media International N.V. (ISIN: NL0000238145, WKN: 940883, Ticker-Symbol: APM, NASDAQ OTC-Symbol: ADPMF) ist eine international tätige Online-Marketing Gruppe. Mit 10 Gesellschaften in 6 europäischen Ländern und den USA, entwickelt ad pepper media für Kunden wie British Airways, Burberry, CHRIST, DKV, Hertz, Galeria Kaufhof, Levi's oder Sony digitale Lösungen in mehr als 50 Ländern weltweit. Zur Gruppe gehören die Unternehmen ad pepper media (Lead-Generierung), ad agents (SEO, SEA), Globase (CRM-Technologie), mediasquares (Online-Vermarkter) und Webgains (Affiliate Marketing). (18.07.2017/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - ad pepper media-Aktienanalyse von Aktienanalyst Henrik Markmann von der Montega AG:Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von ad pepper media International N.V. (ISIN: NL0000238145, WKN: 940883, Ticker-Symbol: APM, NASDAQ OTC-Symbol: ADPMF) von "kaufen" auf "halten" herab.ad pepper habe gestern vorläufige Q2-Zahlen veröffentlicht, die die Analysten-Erwartungen übertroffen hätten. In Q2 habe ad pepper an das solide Wachstum des ersten Quartals angeknüpft und ein Wachstum um 25,6% auf 17,4 Mio. Euro erzielt. Besonders dynamisch sei erneut die Performanceagentur ad agents auf 6,9 Mio. Euro gewachsen (+31,6%). Auch das Segment ad pepper habe einen ähnlich hohen Umsatzanstieg aufgewiesen (+27,1% auf 0,7 Mio. Euro). Zurückzuführen sei die erfreuliche Entwicklung beider Segmente auf erhöhte Umsätze mit Bestandskunden sowie Neukundengewinnung. Für weiterhin hohe Wachstumsraten im Segment ad agents dürfte insbesondere der Bereich Amazon Services (SEO & SEA) sorgen. Das umsatzstärkste Segment webgains habe aufgrund der Pfundschwäche nur ein Wachstum in Höhe von 15,3% auf 23,6 Mio. Euro erreicht (währungsbereinigt +24,0%).Auf Ebene der Bruttomarge habe das Segment webgains erneut Druck seitens der Großkunden (insb. Nike) verspürt. Dennoch sei es webgains hier gelungen, währungsbereinigt um 8% zu wachsen. Deutlich stärker hätten sich jedoch die Segmente ad pepper (+42,9%) und ad agents (+21,5%) entwickelt. Hier dürfte es gelungen sein, bessere Konditionen sowohl bei Bestandskunden als auch Neukunden durchzusetzen.Trotz leicht steigender OPEX (3,8 Mio. Euro vs. 3,5 Mio. Euro im Vj.) habe ad pepper das beste operative Ergebnis seit zehn Jahren erzielt und damit die Erwartungen deutlich übertroffen. Investiert worden sei vorwiegend im Segment webgains (Implementierung des IBM-Watson Projekt) sowie in Personal auf Gruppenebene. Die derzeit beschäftigten 185 Mitarbeiter könnten bis zum Jahresende durchaus noch auf 190 ansteigen und damit zu weiter steigenden OPEX führen. Allerdings habe der Analyst dies bereits in seinen leicht erhöhten Gesamtjahres-OPEX (15,7 Mio. vs. 14,5 Mio. im Vj.) berücksichtigt, sodass er seine Schätzungen unverändert lasse. Der Ausblick für das Gesamtjahr sei vom Management bestätigt worden (Umsatz: min. 65,0 Mio. Euro, EBITDA: 1,0 bis 1,5 Mio. Euro).Nach Fortschreibung des DCF-Modells erhöht Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, sein Kursziel leicht von 2,30 auf 2,50 Euro, stuft die ad pepper media-Aktie jedoch nach dem deutlichen Kursanstieg der letzten Tage von "kaufen" auf "halten" zurück. (Analyse vom 18.07.2017)Börsenplätze ad pepper media-Aktie: