Börse Frankfurt-Aktienkurs a2 Milk-Aktie:

11,706 EUR +1,86% (18.06.2020, 08:02)



Tradegate-Aktienkurs a2 Milk-Aktie:

12,016 EUR +4,96% (18.06.2020, 08:39)



NZX (News Zeland´s Exchange)-Aktienkurs a2 Milk-Aktie:

20,85 USD +2,61% (17.06.2020)



ISIN a2 Milk-Aktie:

NZATME0002S8



WKN a2 Milk-Aktie:

A1JB6S



Ticker-Symbol a2 Milk-Aktie:

14L



NZX-Symbol a2 Milk-Aktie:

ATM



Kurzprofil a2 Milk Company Limited:



Die a2 Milk Company Limited (a2MC) (ISIN: NZATME0002S8, WKN: A1JB6S, Ticker-Symbol: 14L, NZX-Ticker-Symbol: ATM) beschäftigt sich mit der Kommerzialisierung von Milch der Marke a2MC und verwandten Produkten, die durch das Eigentum an geistigem Eigentum unterstützt wird, das die Identifizierung von Rindern für die Herstellung von A1-proteinfreien Milchprodukten ermöglicht. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig, zu denen Australien und Neuseeland, China und andere asiatische Länder, Großbritannien und die USA gehören. Die Portfoliozusammensetzung des Unternehmens umfasst Flüssigmilch, Säuglingsanfangsnahrung und anderes. Zu den Marken gehören a2 Milk und a2 Platinum. (18.06.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - a2 Milk-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von a2 Milk Company Limited (ISIN: NZATME0002S8, WKN: A1JB6S, Ticker-Symbol: 14L, NZX-Ticker-Symbol: ATM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Mit Milch ein Millionen-Business hochziehen? A2 Milk habe diesen Beweis angetreten. Mit Erfolg. Die Gesellschaft fokussiere sich auf Milchprodukte ohne das Protein Beta-Casein A1 - dadurch sei die Milch wohl bekömmlich. Gut verträglich sei auch die Performance der A2-Milk-Aktie, die auf ein neues Rekordhoch geklettert sei.Rückenwind verleihe ein bullisher Analystenkommentar von der UBS und die angekündigte Aufnahme in den S&P/ASX50 (ab dem 22. Juni 2020), der die 50 größten gelisteten australischen Unternehmen umfasse. Die Schweizer Großbank sehe Upside-Potenzial bei der Guidance für das Fiskaljahr 2020. Wenige Tage zuvor habe bereits Goldman Sachs die Kaufempfehlung für die Aktie bekräftigt. Das Kursziel beziffere Analyst Aaron Yeoh auf 20,50 Australische Dollar.Die Performance der letzten Jahre sei beeindruckend. Ausgehend vom Tief im Jahr 2015 habe die Aktie von A2 Milk in der Spitze 4.300 Prozent zulegen können. "Der Aktionär" sei spät, aber nicht zu spät auf den fahrenden Zug aufgesprungen. Seit Erstempfehlung in Ausgabe 36/2019 summiere sich das Kursplus immerhin auf rund 45 Prozent.Investierte Anleger halten dennoch an den Papieren fest und setzen auf eine Fortsetzung der heißen Wachstumsstory, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.06.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze a2 Milk-Aktie: