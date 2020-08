Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Zynga-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Zynga-Aktie:

8,426 EUR +0,61% (06.08.2020, 21:59)



NASDAQ-Aktienkurs Zynga-Aktie:

9,95 USD -1,19% (06.08.2020, 21:52)



ISIN Zynga-Aktie:

US98986T1088



WKN Zynga-Aktie:

A1JMFQ



Ticker-Symbol Zynga-Aktie Deutschland:

ZY3



NASDAQ Ticker-Symbol Zynga-Aktie:

ZNGA



Kurzprofil Zynga Inc.:



Zynga Inc. (ISIN: US98986T1088, WKN: A1JMFQ, Ticker-Symbol: ZY3, NASDAQ-Symbol: ZNGA) ist ein US-amerikanischer Online-Spieleanbieter. Bei den Spielen handelt es sich hauptsächlich um Social Media Games, die auf Community-Basis gespielt werden. Die Spiele stehen dabei auf einer Reihe von globalen Plattformen wie zum Beispiel Facebook. (06.08.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zynga-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Browsergame-Entwicklers Zynga Inc. (ISIN: US98986T1088, WKN: A1JMFQ, Ticker-Symbol: ZY3, NASDAQ-Symbol: ZNGA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Zuhause am Handy Poker spielen oder andere Smartphone-Spiele zocken - diese Art der Unterhaltung habe in der Coronakrise Hochkonjunktur. Das würden nun auch die Quartalszahlen von Zynga beweisen.Im zweiten Quartal habe Zynga bei den Bookings einen Anstieg von 38 Prozent auf 518 Millionen Dollar erzielt - ein Wert, der über den Erwartungen der Analysten von 503 Millionen Dollar gelegen habe.Zwar hätten nicht alle Segmente von Zynga positiv herausgestochen, denn der Umsatz im Werbegeschäft sei gegenüber dem Vorjahresquartal von 66 Millionen Dollar auf zuletzt 63 Millionen Dollar geschrumpft. Die schwächelnden Werbeerlöse sollten Anleger jedoch nicht verunsichern. Denn ein positiver sequenzieller Trend sei erkennbar und das Werbegeschäft mache nur 14 Prozent der Gesamterlöse aus.Herausragend seien dagegen die Mobile-Umsätze gewesen. Mit Spielen wie "Zynga Poker", "Social Slots" oder "Words with Friends" habe Zynga 22 Millionen täglich aktive Spieler anlocken können. Das seien zwar nur vier Prozent mehr als im Vorjahresquartal - doch der Umsatz je Nutzer sei um 32 Prozent angestiegen. Entsprechend stark seien die Mobile-Umsätze von 287 Millionen im Q2/19 auf 433 Millionen Dollar im Q2/20 gestiegen.Bookings würden dann verbucht, wenn ein Vertrag geschlossen und bezahlt werde, zum Beispiel für ein 12-Monate-Premium-Paket für ein Handyspiel. Sie seien unabhängig von der tatsächlichen Leistungserbringung.Der Umsatz entstehe jedoch erst in dem Monat, in dem das Premium-Paket tatsächlich genutzt werde. Die Erlöse würden also ratierlich über die Laufzeit des Pakets realisiert. Bookings würden damit dem Umsatz vorlaufen und einen Ausblick auf die künftige Umsatzentwicklung geben.Trotz einer herausragenden Rallye seit der Coronakrise habe die Aktie von Zynga nach den starken Zahlen neue Kraft geschöpft. Anleger bleiben bei der Zynga-Aktie dabei und lassen die Kursgewinne von knapp 50 Prozent weiterlaufen, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.08.2020)