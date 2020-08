Bild: Pixabay

1. Einen Plan konsequent verfolgen

2. Eigene Risikobereitschaft abschätzen

3. Risiko mit Stopps minimieren

4. Langfristig denken

5. Gute Zusammensetzung des Portfolios

Für langfristigen Erfolg benötigen Sie ein ausgewogenes Portfolio. Das federt Kursschwankungen der einzelnen Werte gut ab. Die richtige Mischung aus mehreren Branchen verschiedener Länder führt zum Erfolg. Lernen Sie neue Aktien kennen. Hören Sie sich um, lesen Sie viel.



6. Politik beobachten

Mit einem Aktienpaket in der Hinterhand ändert sich der Blick auf die Nachrichten. Bleiben Sie ruhig, wenn sich in einem Land politische Turbulenzen abzeichnen. Sie bekommen schnell ein Händchen dafür und merken, dass viele Werte langfristig stabil sind. Umfangreiches Wissen in verschiedenen Bereichen hilft Ihnen weiter.



7. Budget einhalten

Überlegen Sie sich eine feste Summe, die Sie investieren wollen. Legen Sie fest, wie viel Geld zum Nachkauf bereitsteht. Lassen Sie sich bei Kursschwankungen nicht nervös machen, weder in die eine noch in die andere Richtung.



8. Auszahlungsstrategie vorab festlegen

Denken Sie langfristig und wählen Sie gute Papiere aus. So bleiben Sie in Ihrem Plan und haben den Gewinn in fünf oder zehn Jahren. Wenn Sie Ihre Strategie verfolgen, machen Kursschwankungen Sie nicht nervös.



9. Nur einsetzen, was verzichtbar ist

Investieren Sie nur, was Sie übrig haben. Einen möglichen Verlust müssen Sie in Kauf nehmen. Auf keinen Fall dürfen Sie Geld investieren, dass Sie per Kredit aufgenommen haben. Legen Sie nicht Ihr ganzes Geld fest, behalten Sie liquide Mittel. So verhindern Sie einen Notverkauf zu einem schlechten Kurs.



10. Investitionen streuen

Wichtig ist, dass Sie Ihre Finanzen nie auf nur eine Anlage aufbauen, sondern diversifizieren Sie. Überzeugen Sie sich, dass Sie in reale Werte und nicht nur in Risiko investieren. Wer sich nicht sicher ist, kauft am besten Fonds. Wenn Sie die Möglichkeit haben, kaufen Sie auch Immobilien. Gold eignet sich ebenfalls als Wertanlage. So stehen Sie in schwierigen Zeiten sicher da.



11. Hintergrundwissen aneignen

Lernen Sie die Firmen kennen, in die Sie investieren. Eignen Sie sich Wissen über Branchen an. Entdecken Sie Länder und deren politische Strukturen. Bestenfalls sind Sie selbst der Experte für Ihr Portfolio. Schnell haben Sie die Angewohnheit, täglich den DAX zu beobachten.



Bild: Pixabay



12. Depot pflegen

Sie können Ihre Aktien kaufen und sich nicht weiter damit beschäftigen. Pflegen Sie Ihre Aktien, um langfristig große Renditen zu erlangen. Als verantwortungsvoller Aktionär gehört es dazu, gelegentlich zu kaufen und zu verkaufen. Ein Aktiendepot ist wie eine Firma: Der Chef sieht nach dem Rechten, damit es gut läuft. (09.08.2020/ac/a/m)









