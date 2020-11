Linz (www.aktiencheck.de) - Die russische Wirtschaft ist im 2. Quartal um 8% gegenüber 2019 geschrumpft, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Für das 3. Quartal scheine sich eine leichte Erholung abzuzeichnen. Die größten Probleme mache der Rohstoffsektor; allen voran Öl und Gas. Dieser generiere mit 40% rund ein Drittel der Einnahmen und zwei Drittel der Exporterlöse. Die Frühjahrsprobleme hätten Russland in diesem Jahr Rückgänge um deutlich mehr als 50% beschert; derzeit seien leichte Erholungstendenzen erkennbar. Sobald die Ölpreise im kommenden Jahr - wie prognostiziert - wieder beginnen würden zu steigen, sollte sich dieser für Russland so eminent wichtige Wirtschaftszweig wieder deutlich erholen. Und mit ihm der Rubel. (18.11.2020/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.