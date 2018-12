SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Zurich Insurance Group-Aktie:

302,20 CHF +1,68% (07.12.2018, 11:20)



ISIN Zurich Insurance Group-Aktie:

CH0011075394



WKN Zurich Insurance Group-Aktie:

579919



Ticker-Symbol Zurich Insurance Group-Aktie:

ZFIN



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Zurich Insurance Group-Aktie:

ZURN



Kurzprofil Zurich Insurance Group:



Die Zurich Insurance Group (ISIN: CH0011075394, WKN: 579919, Ticker-Symbol: ZFIN, SIX Swiss Ex: ZURN) mit Sitz in Zürich ist eine international tätige Schweizer Finanzdienstleistungsgesellschaft und die Muttergesellschaft der Zürich Versicherungs-Gesellschaft. Bis Ende März 2012 hieß sie Zurich Financial Services (ZFS).



Mit Bruttoprämieneinnahmen und Policengebühren von 51,894 Mrd. US-Dollar ist Zurich Insurance Group der größte Versicherungskonzern der Schweiz und liegt unter den Erstversicherern weltweit auf Rang 5. Zurich Insurance Group ist in 170 Ländern aktiv und beschäftigt weltweit rund 60.000 Mitarbeiter. (07.12.2018/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Zurich Insurance Group-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Rießelmann von Independent Research:Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Zurich Insurance Group (ZIG)-Aktie (ISIN: CH0011075394, WKN: 579919, Ticker-Symbol: ZFIN, SIX Swiss Ex: ZURN).Das Unternehmen habe auf dem diesjährigen Investorentag die Ziele bis 2019 bestätigt. Aus heutiger Sicht erscheine auch ein Übertreffen dieser Zielsetzungen nicht ausgeschlossen. Im Vergleich zu Beginn der Strategieperiode in 2016 habe Zurich das Geschäftsportfolio besser ausbalanciert, heiße die Bedeutung des Schaden- und Unfallversicherungsgeschäfts reduziert (Anteil am Betriebsergebnis nach Steuern (BOP) H1 2018: 42%; 2016: 46%). Entsprechend habe sich der Anteil des Lebensversicherungsgeschäfts an einem wachsenden BOP erhöht (H1 2018: 31%; 2016: 25%). Wesentlicher Ergebnistreiber in diesem Geschäftsbereich werde weiterhin laut Zurich auch in Zukunft Asien & Lateinamerika sein (CAGR BOP 2015-2017: +34%; BOP 2015-2017 insgesamt: +6%).Auf Konzernebene sollten ausgehend von einer Kostenbasis von 10,3 Mrd. USD in 2015 bis 2019 nach wie vor Nettoeinsparungen von 1,5 (bisher erreicht: 0,9; Ende 2018e: 1,1) Mrd. USD erzielt werden. Der größte Hebel liege in der Reduzierung der Kosten im Segment Property & Casualty. Hier visiere Zurich 2019 eine Schaden-Kosten-Quote von 95% bis 96% (H1 2018: 97,5%; laut Management auf dem Investorentag: "eher oberes Ende") an. Die Konzern-Eigenkapitalrendite (gemessen am Betriebsergebnis nach Steuern) solle auch 2019 bei über 12% (H1 2018: 12,3%; Gj. 2017: 12,1%) liegen. Ferner sei die Dividendenpolitik (Ausschüttungsquote: rund 75% des auf die Aktionäre entfallenden Nettogewinns; Minimum: Vorjahresdividende (18,00 CHF je Aktie)) bestätigt worden. Insgesamt habe der Investorentag wenig Neues hervorgebracht und sei damit als Kurstreiber untauglich.Bei einem unveränderten Kursziel von 320,00 CHF bestätigt Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, sein "halten"-Votum für die Zurich Insurance Group-Aktie. (Analyse vom 07.12.2018)Börsenplätze Zurich Insurance Group-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Zurich Insurance Group-Aktie:267,80 EUR +0,15% (07.12.2018, 11:04)