Tradegate-Aktienkurs Zurich Insurance Group-Aktie:

262,70 EUR -0,11% (17.12.2018, 12:10)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Zurich Insurance Group-Aktie:

296,00 CHF -0,54% (17.12.2018, 12:13)



ISIN Zurich Insurance Group-Aktie:

CH0011075394



WKN Zurich Insurance Group-Aktie:

579919



Ticker-Symbol Zurich Insurance Group-Aktie:

ZFIN



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Zurich Insurance Group-Aktie:

ZURN



Kurzprofil Zurich Insurance Group:



Die Zurich Insurance Group (ISIN: CH0011075394, WKN: 579919, Ticker-Symbol: ZFIN, SIX Swiss Ex: ZURN) mit Sitz in Zürich ist eine international tätige Schweizer Finanzdienstleistungsgesellschaft und die Muttergesellschaft der Zürich Versicherungs-Gesellschaft. Bis Ende März 2012 hieß sie Zurich Financial Services (ZFS).



Mit Bruttoprämieneinnahmen und Policengebühren von 51,894 Mrd. US-Dollar ist Zurich Insurance Group der größte Versicherungskonzern der Schweiz und liegt unter den Erstversicherern weltweit auf Rang 5. Zurich Insurance Group ist in 170 Ländern aktiv und beschäftigt weltweit rund 60.000 Mitarbeiter. (17.12.2018/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Zurich Insurance Group-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Rießelmann von Independent Research:Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Zurich Insurance Group (ZIG)-Aktie (ISIN: CH0011075394, WKN: 579919, Ticker-Symbol: ZFIN, SIX Swiss Ex: ZURN).Das Unternehmen habe heute die Übertragung des Altbestands ihres britischen Arbeitgeberhaftpflicht-Portfolios an Catalina Holdings (spezialisierter Akquisiteur von Versicherungs-Altbeständen) bekannt gegeben. Per 31.12.2017 habe das Portfolio Bruttoverbindlichkeiten im Volumen von 2 Mrd. USD umfasst. Zurich rechne mit Vorlaufkosten zu der Transaktion, die den Betriebsgewinn vor Steuern (BOP) im vierten Quartal 2018 leicht belasten würden. Bis zur endgültigen Übertragung des Portfolios (innerhalb von zwei Jahren erwartet) werde jedoch ein positiver Beitrag zum BOP in Aussicht gestellt.Ferner werde erwartet, dass die Transaktion nur geringe Auswirkungen auf die Kapitalposition anhand des internen Zurich Economic Capital Model habe (zum 30.09.2018: 134% (Zielband: 100% bis 120)). Insgesamt sei der Verkauf des Portfolios konform zur Strategie, Risiken im Zusammenhang mit alten Produktlinien zu reduzieren und die Gesamtrendite der Bestände dadurch sukzessive zu verbessern. Außerdem sei die Transaktion "kapitalschonend".Der Analyst habe seine EPS-Prognose für 2018 leicht auf 23,56 (alt: 23,89) USD reduziert. Insgesamt seien, wie auf dem jüngsten Investorentag (05.12.) festgestellt, deutliche Fortschritte (u.a. bessere Balance zwischen Lebensversicherungs- und Sachversicherungsgeschäft) erzielt worden. Allerdings seien weitere Schritte (vor allem im Firmenkundengeschäft der Sachversicherung) nötig, um nachhaltiges Ergebniswachstum und entsprechendes Dividendenwachstum erzielen zu können.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Zurich Insurance Group-Aktie: