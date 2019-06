SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Zurich Insurance Group-Aktie:

338,90 CHF -0,12% (21.06.2019, 11:45)



ISIN Zurich Insurance Group-Aktie:

CH0011075394



WKN Zurich Insurance Group-Aktie:

579919



Ticker-Symbol Zurich Insurance Group-Aktie:

ZFIN



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Zurich Insurance Group-Aktie:

ZURN



Kurzprofil Zurich Insurance Group:



Die Zurich Insurance Group (ISIN: CH0011075394, WKN: 579919, Ticker-Symbol: ZFIN, SIX Swiss Ex: ZURN) mit Sitz in Zürich ist eine international tätige Schweizer Finanzdienstleistungsgesellschaft und die Muttergesellschaft der Zürich Versicherungs-Gesellschaft. Bis Ende März 2012 hieß sie Zurich Financial Services (ZFS).



Mit Bruttoprämieneinnahmen und Policengebühren von 51,894 Mrd. US-Dollar ist Zurich Insurance Group der größte Versicherungskonzern der Schweiz und liegt unter den Erstversicherern weltweit auf Rang 5. Zurich Insurance Group ist in 170 Ländern aktiv und beschäftigt weltweit rund 60.000 Mitarbeiter. (21.06.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Zurich Insurance Group-Aktienanalyse von Aktienanalyst Pierre Drach von Independent Research:Pierre Drach, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlageurteil für die Zurich Insurance Group (ZIG)-Aktie (ISIN: CH0011075394, WKN: 579919, Ticker-Symbol: ZFIN, SIX Swiss Ex: ZURN).Mit dem Abschluss der im Dezember 2017 angekündigten Übernahme der OnePath Life-Lebensversicherungssparte des australischen Versicherers ANZ sei die Zurich Insurance Group zu einem der führenden Lebensversicherer im Privatkundengeschäft Australiens geworden. Mit diesem Erwerb und dem damit verbundenen Zugang zu den Vertriebskanälen von ANZ gewinne das Unternehmen Zugang zu 6 Mio. neuen Kunden in Australien. Dies unterstütze das Ziel des 2016 gestarteten Dreijahresplans in Ländern wie Australien, Argentinien, Indonesien und den USA eine Führungsposition zu erreichen. Zum 01.07. beginne das neue unternehmensübergreifende Customer Office seine Arbeit, mit dem Ziel, die Kundenorientierung im gesamten Unternehmen weiter zu steigern und somit das profitable Wachstum weiter zu fördern. Mit diesem Schritt werde ein Fokus auf die Digitalisierung des Unternehmens und damit eine Unterstützung des Marken-Refresh der Zurich gelegt.Die Bruttoprämien in der Schaden- und Unfallversicherung (P&C) seien in Q1/2019 auf 9,177 (Vj.: 9,333) Mrd. USD zurückgegangen, auf vergleichbarer Basis habe dies aber einem Anstieg um 4% y/y entsprochen. Regional hätten die kleinen Märkte Asien-Pazifik (717 (Vj.: 628) Mio. USD) und Lateinamerika (750 (Vj.: 684) Mio. USD) bei den Bruttoprämien deutlich zulegen können. Im Lebensversicherungsgeschäft (Life) sei das Jahresprämienäquivalent aus dem Neugeschäft (APE) auf 1,183 (Vj.: 1,254) Mrd. USD gesunken, auf Vergleichsbasis sei dies aber ein Zuwachs um 2% y/y gewesen. Nach der operativen Entwicklung in H2/2018 und den unauffälligen Eckzahlen zum Q1/2019 befinde sich der Versicherer nach Ansicht des Analysten auf einem guten Weg, die Finanzziele für den Zeitraum 2017 bis 2019 zu erreichen.Bei einem neuen Kursziel von 345,00 (alt: 330,00) CHF bestätigt Pierre Drach, Analyst von Independent Research, trotz eines leicht überkauften Marktes und der Möglichkeit von Rücksetzern sein "halten"-Rating für die Zurich Insurance Group-Aktie. (Analyse vom 21.06.2019)Börsenplätze Zurich Insurance Group-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Zurich Insurance Group-Aktie:305,70 EUR -0,59% (21.06.2019, 11:28)