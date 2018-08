Xetra-Aktienkurs Zurich Insurance Group-Aktie:

261,00 EUR +0,19% (09.08.2018, 14:44)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Zurich Insurance Group-Aktie:

300,00 CHF -0,20% (09.08.2018, 14:55)



ISIN Zurich Insurance Group-Aktie:

CH0011075394



WKN Zurich Insurance Group-Aktie:

579919



Ticker-Symbol Zurich Insurance Group-Aktie:

ZFIN



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Zurich Insurance Group-Aktie:

ZURN



Kurzprofil Zurich Insurance Group:



Die Zurich Insurance Group (ISIN: CH0011075394, WKN: 579919, Ticker-Symbol: ZFIN, SIX Swiss Ex: ZURN) mit Sitz in Zürich ist eine international tätige Schweizer Finanzdienstleistungsgesellschaft und die Muttergesellschaft der Zürich Versicherungs-Gesellschaft. Bis Ende März 2012 hieß sie Zurich Financial Services (ZFS).



Mit Bruttoprämieneinnahmen und Policengebühren von 51,894 Mrd. US-Dollar ist Zurich Insurance Group der größte Versicherungskonzern der Schweiz und liegt unter den Erstversicherern weltweit auf Rang 5. Zurich Insurance Group ist in 170 Ländern aktiv und beschäftigt weltweit rund 60.000 Mitarbeiter. (09.08.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Zurich Insurance Group-Aktienanalyse von Aktienanalyst Stefan Schürmann von Vontobel Research:Stefan Schürmann, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Zurich Insurance Group-Aktie (ZIG) (ISIN: CH0011075394, WKN: 579919, Ticker-Symbol: ZFIN, SIX Swiss Ex: ZURN).Der Reingewinn und der BOP hätten die Erwartungen übertroffen. Unterstützung sei dabei von guten Ergebnissen im Nichtleben- und im Lebengeschäft sowie von soliden Kapitalerträgen gekommen. Das Eigenkapital habe die Erwartungen enttäuscht. Ursachen seien tiefere nicht realisierte Erträge, negative Wechselkursauswirkungen und ein so genannter "Anti-Verwässerungs-Effekt" von USD 925 Mio. gewesen. Der Buchwert liege nun bei CHF 200.Das Ergebnis im Nichtlebengeschäft sei besser ausgefallen als erwartet, hauptsächlich wegen einer unerwartet guten Schaden-Kosten-Quote von 97,5% (einschl. 3,0% aus Naturkatastrophen und 2,5% aus der Auflösung von Rückstellungen) und trotz einer nach wie vor hohen Kostenquote von 32,5%. Die gute Nachricht sei der konzernweite Anstieg von 3% mit Fortschritten in allen Regionen außer EMEA.Der Betriebsgewinn im Lebengeschäft habe die Erwartungen klar übertroffen, beinhalte aber rund USD 60 Mio. an Einmalposten (die Hälfte seien Wechselkursauswirkungen in Argentinien, die andere Hälfte Modelländerungen, vor allem beim britischen Portfolio). Trotzdem sei es vor Sonderposten ein sehr solides Ergebnis und deute zunehmend auf Gewinnwachstum hin. Der BOP bei Farmers entspreche weitgehend den Erwartungen, und Konzernfunktionen und das Nicht-Kerngeschäft würden sich besser entwickeln als angenommen, auch dank einer positiven Rückstellungsanpassung von USD 50 Mio.Stefan Schürmann, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt das "hold"-Rating für die Zurich Insurance Group-Aktie. Das Kursziels laute CHF 325,00. (Analyse vom 09.08.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Zurich Insurance Group-Aktie: