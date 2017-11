SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Zurich Insurance Group-Aktie:

ISIN Zurich Insurance Group-Aktie:
CH0011075394

WKN Zurich Insurance Group-Aktie:
579919

Ticker-Symbol Zurich Insurance Group-Aktie:
ZFIN

SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Zurich Insurance Group-Aktie:
ZURN

Kurzprofil Zurich Insurance Group:



Die Zurich Insurance Group (ISIN: CH0011075394, WKN: 579919, Ticker-Symbol: ZFIN, SIX Swiss Ex: ZURN) mit Sitz in Zürich ist eine international tätige Schweizer Finanzdienstleistungsgesellschaft und die Muttergesellschaft der Zürich Versicherungs-Gesellschaft. Bis Ende März 2012 hieß sie Zurich Financial Services (ZFS).



Mit Bruttoprämieneinnahmen und Policengebühren von 51,894 Mrd. US-Dollar ist Zurich Insurance Group der größte Versicherungskonzern der Schweiz und liegt unter den Erstversicherern weltweit auf Rang 5. Zurich Insurance Group ist in 170 Ländern aktiv und beschäftigt weltweit rund 60.000 Mitarbeiter. (10.11.2017/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Zurich Insurance Group-Aktienanalyse von Aktienanalyst Stefan Schürmann von Vontobel Research:Stefan Schürmann, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse das Anlagevotum "hold" für die Zurich Insurance Group (ZIG)-Aktie (ISIN: CH0011075394, WKN: 579919, Ticker-Symbol: ZFIN, SIX Swiss Ex: ZURN).Angesichts der erwarteten höheren Steuerlast sowie der Naturkatastrophenschäden in Q3/2017 senke der Analyst seine EPS-Prognose für GJ 2017 um 8% auf CHF 17,8 je Aktie und erhalte für 2018-19 die leicht korrigierten Werte CHF 24,0 bzw. CHF 25,6. Unter Berücksichtigung dieser Korrekturen und unter Annahme eines etwas erhöhten Wechselkurses USD/CHF von 1,0 (statt 0,97) erhöhe sich seine Sum-of-the-Parts-Bewertung für 2018 von CHF 290 auf CHF 300 je Aktie. Nächste Nachrichten erwarte man am Kapitalmarkttag am 15. November in London.Der 9M/2017-Bericht habe zwar nicht allzu tiefe Einsichten hinsichtlich des zugrunde liegenden Gewinnniveaus gewährt, insgesamt schien die Botschaft an den Markt aber zu lauten, die Gewinne für 2017 im Nichtlebengeschäft etwas tiefer anzusetzen. Der aktuelle Preisdruck sei hoch, da sei der verbesserte Ausblick, insbesondere für die USA, sehr willkommen. ZIG werde zum 1,48fachen Buchwert (europ. Vgl.gruppe: 1,07) und dem 12,7fachen des für GJ 2018 erwarteten EPS (10,0) gehandelt.Ausgehend von der Eigenkapitalrendite auf Basis des op. Gewinns (BOPat ROE) von 11,7% (2018) bzw. 12,3% (2019) bestätigt Stefan Schürmann, Aktienanalyst von Vontobel Research, sein "hold"-Rating für die Zurich Insurance Group-Aktie. Das Kursziel werde bei CHF 300 gesehen. (Analyse vom 10.11.2017)Xetra-Aktienkurs Zurich Insurance Group-Aktie:262,50 EUR +0,38% (10.11.2017, 09:04)