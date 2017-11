SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Zurich Insurance Group-Aktie:

CHF 300,90 -0,23% (13.11.2017, 12:59)



ISIN Zurich Insurance Group-Aktie:

CH0011075394



WKN Zurich Insurance Group-Aktie:

579919



Ticker-Symbol Zurich Insurance Group-Aktie:

ZFIN



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Zurich Insurance Group-Aktie:

ZURN



Kurzprofil Zurich Insurance Group:



Die Zurich Insurance Group (ISIN: CH0011075394, WKN: 579919, Ticker-Symbol: ZFIN, SIX Swiss Ex: ZURN) mit Sitz in Zürich ist eine international tätige Schweizer Finanzdienstleistungsgesellschaft und die Muttergesellschaft der Zürich Versicherungs-Gesellschaft. Bis Ende März 2012 hieß sie Zurich Financial Services (ZFS).



Mit Bruttoprämieneinnahmen und Policengebühren von 51,894 Mrd. US-Dollar ist Zurich Insurance Group der größte Versicherungskonzern der Schweiz und liegt unter den Erstversicherern weltweit auf Rang 5. Zurich Insurance Group ist in 170 Ländern aktiv und beschäftigt weltweit rund 60.000 Mitarbeiter. (13.11.2017/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Zurich Insurance Group-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Riesselmann von Independent Research:Markus Riesselmann, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Verkaufsempfehlung für die Zurich Insurance Group (ZIG)-Aktie (ISIN: CH0011075394, WKN: 579919, Ticker-Symbol: ZFIN, SIX Swiss Ex: ZURN).Das Unternehmen habe auf eine halbjährliche Ergebnisberichterstattung umgestellt. Die 9M-Zahlen seien wenig aussagekräftig, weil sie keine konsolidierten Erlösdaten ausweisen würden. Auf Basis der Veröffentlichung der einzelnen Segmente scheine die Entwicklung nach 9M 2017 im Rahmen der Markterwartung gelegen zu haben. Als erfreulich werte der Analyst, dass sich die Kapitalquote vor dem Hintergrund der Belastungen der Hurrikansaison verbessert habe (Zürich Economic Capital Model zum 30.09.2017: 136%; 30.06.2017: 134% (Zielband: 100% bis 120%)). Die Reduzierung der Kosten im Segment Property and Casualty bleibe das Hauptaugenmerk der Zürich.Der Analyst habe seine Ergebnisprognose wegen der erwarteten Schadenbelastung für 2017 reduziert (EPS: 19,00 (alt: 22,65) USD). Für 2018 prognostiziere er weiterhin ein EPS von 23,92 USD. Gegen das Wertpapier spreche vor allem das im Branchenvergleich hohe Bewertungsniveau, das die Herausforderungen des Versicherers in der Schaden- und Unfallversicherung nicht adäquat widerspiegle.Bei einem unveränderten Kursziel von 260,00 CHF bewertet Markus Riesselmann, Aktienanalyst von Independent Research, die Zürich-Aktie weiterhin mit dem Rating "verkaufen". (Analyse vom 13.11.2017)Xetra-Aktienkurs Zurich Insurance Group-Aktie:259,75 EUR -0,02% (13.11.2017, 12:35)